U&D Over, Ursula Bennardo mette in guardia la Gemma dal nuovo corteggiatore

Sembra proprio che l’arrivo di Fabrizio, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani al trono Over di Uomini e Donne, abbia creato non poco scompiglio nono solo nella dama torinese ma soprattutto nelle altre dame del parterre. Nella puntata in onda lunedì 15 aprile 2019 infatti, Barbara De Santi ha voluto mostrare al pubblico una foto un po’ osè di Fabrizio che ha lasciato tutti basiti e a bocca aperta.

La grande differenza di età tra il ragazzo, appena 42enne e la dama torinese che di anni ne ha ben 68, ha fatto dubitare della buona fede di Fabrizio mentre le malelingue hanno immediatamente puntato il dito contro il ragazzo e la sua voglia di apparire. Alcune sue foto oltretutto hanno fatto intendere che a Fabrizio piaccia molto farsi notare mentre quest’ultimo ha cercato di difendersi in ogni modo.

A dire la sua e a mettere soprattutto in guardia Gemma Galgani, ci ha pensato qualche ora fa la nuova compagna di Sossio Aruta ovvero Ursula Bennardo che oltretutto ha voluto dire una sua opinione su Fabrizio. Dopo aver infatti postato la foto del ragazzo sul suo profilo Instagram, Ursula ha mandato un serio messaggio di avvertimento a Gemma con scritto “Gemma per favore no”.

Il nuovo corteggiatore dunque sembra non aver convinto nemmeno la fidanzata di Sossio che, telespettatrice da casa del dayting show di Maria De Filippi, sembra nutrire anche lei qualche dubbio sul ragazzo. Gemma intanto si sta guardando intorno e, dopo aver per l’ennesima volta battibeccato con Stefano, ha deciso di sentire telefonicamente Piergiorgio.

Intanto Ursula e Sossio stanno vivendo la loro bellissima storia d’amore al di fuori delle telecamere e, come ben sappiamo, i due sono anche al settimo cielo dal momento che stanno aspettando un bambino. Non ci resta dunque che aspettare per vedere se la dama torinese darà ascolto ad Ursula oppure deciderà di fare questo salto nel vuoto con Fabrizio.