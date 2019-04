U&D Over, Ursula Bennardo e Sossio Aruta svelano ulteriori dettagli sulla gravidanza: mese nascita e nome

La notizia della gravidanza dell’ex dama del Trono Over di “Uomini e Donne” Ursula Bennardo ha sorpreso davvero tutti, anche perché il rapporto con il compagno Sossio Aruta non è stato sempre facile, anzi ha vissuto dei momenti di rande tensione, allontanamenti dolorosi che però sono stati necessari per giungere ad un inaspettato riavvicinamento e riunione della coppia.

Dopo l’annuncio della gravidanza avvenuto durante una recente puntata del celebre dating show di Maria De Filippi, la dama ha rivelato ulteriori dettagli della gravidanza nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “DiPiù”, dove ha svelato non solo il mese della nascita, ma anche il nome che daranno al bambino.

Il primo figlio di Sossio e Ursula

La celebre coppia del Trono Over sta vivendo uno dei momenti più belli della loro vita, cioè quello dell’attesa del loro primo figlio, che stando alle parole della Bennardo dovrebbe nascere subito dopo l’estate: “Nascerà a fine ottobre” – ha dichiarato Ursula per poi svelare che – “Lo abbiamo concepito a Roma, nei giorni in cui eravamo ospiti del programma di Maria De Filippi che ci ha fatto innamorare“.

Maria De Filippi ha fatto quindi ancora una volta da Cupido per questa coppia, che fino a qualche mese fa sembrava invece destinata ad una rottura irreversibile. Oggi Ursula si lascia andare a delle confidenze nel corso dell’intervista, svelando la sua speranza, cioè quella che la creatura che porta in grembo possa essere una femmina.

Anche Sossio ha rivelato al settimanale DiPiù che con Ursula stanno già decidendo il nome del bambino: “Se sarà femminuccia la chiameremo Bianca, se sarà un maschietto Sossio Junior, proprio come me“. Ursula ammette che sembra impossibile essere arrivatifino a questo punto in soli dodici mesi di conoscenza.

Un sogno dunque che si avvera e che con l’arrivo del bambino consoliderà ancor di più la loro famiglia allargata, Sossio infatti ha due maschietti dal precedente matrimonio, mentre Ursula tre. Una gravidanza che la coppia tiene a precisare non essere arrivata per caso, ma voluta fortemente da entrambi. Ma quando arriveranno le nozze? Secondo le parole della coppia sembra non arriveranno prima di un anno.