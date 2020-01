"U&D" over: Ursula Bennardo difende la Galgani dopo il confronto con Juan Luis

Il 7 gennaio è andata in onda una nuova puntata del trono over di “Uomini e Donne“, la prima di questo nuovo anno. Il talk show dei sentimenti più longevo della televisione italiana, condotto da Maria De Filippi è subito partito col botto, mandando in onda il tanto atteso confronto finale tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano.

La dama torinese ha dato il sue di picche a Ciano, dopo diverse accuse e soprattutto dopo aver smascherato le sue reali intenzioni. L’uomo non era di certo in trasmissione per corteggiare Gemma, come inizialmente aveva millantato. La puntata ha restituito una Gemma inedita, una Gemma che finalmente ha espresso tutto il proprio dissenso e dissapore, che non si è comportata, come spesso accade, da zerbino e che soprattutto ha affrontato la situazione di petto e con grande grinta.

Tutto il pubblico in studio l’ha supportata, applaudendo più volte alle sue dichiarazioni. Non solo chi ha assistito dal vivo alla puntata ha potuto apprezzare una Gemma decisa, ma anche coloro che hanno guardato la puntata da casa, e tra questi c’è stata una vecchia conoscenza della trasmissione, Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta.

Ursula attraverso le sue Instagram storie, ha postato il momento in cui guardava la puntata e si è apertamente schierata dalla parte di Gemma, accusando Juan Luis. Ha taggato la Galgani e si è mostrata con in braccio sua figlia Bianca, asserendo: “Gemma, Bianca ti sta guardando e sta dicendo “menomale”. E’ proprio presa, dì a mamma, basta, basta!“.

Insomma in molti non hanno gradito il comportamento di Ciano appoggiando in toto la Galgani. L’uomo negli ultimi giorni è stato contestato un pò ovunque e la messa in onda della puntata non ha fatto altro che far accrescere il dissenso nei suoi riguardi. La Galgani dal canto suo ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae in puntata, accompagnata dalla scritta: “Iniziamo il nuovo anno, baci“. Stando anticipazioni emerse, sembrerebbe che la Galgani abbia già voltato pagina dimenticando definitivamente Ciano e lanciandosi in una nuova conoscenza.