U&D Over: un altro uomo alla corte di Gemma e la gelosia di Sirius

Questa nuova edizione del dating show più famoso della tv italiana “Uomini e Donne”, sembra davvero essere un concentrato di novità e sorprese. Si parte infatti a bomba con la dama torinese Gemma Galgani e della sua storia con Sirius. Ad oggi infatti sembra che il tutto si sia concluso con un nulla di fatto tra i due protagonisti, tanto che la stessa Gemma ha deciso di voler continuare la sua avventura da tronista, dando quindi la possibilità di essere corteggiata da altri cavalieri.

Ha fatto molto parlare in questi giorni anche del suo lifting, effettuato durante le vacanze estive. Ovviamente non è mancata la critica e la diatriba con la “vamp” Tina Cipollari, che ha avuto da ridire sul ritocchino estetico, ritenendola incoerente con alcune sue dichiarazioni passate. Ma una nuova sorpresa ha coinvolto la dama; la De Filippi ha annunciato l’arrivo di un nuovo corteggiatore per Gemma.

Dal “Il Vicolo delle News” si preannuncia una puntata davvero movimentata, si vedrà Gemma fare conoscenza con questo nuovo protagonista. 62 anni, jeans, scarpe a punta, capelli lunghi e qualche anello sulle dita. Inizialmente sembra che Gemma non dia molto peso all’uomo, ma poco a poco sembra che il nuovo corteggiatore riesca nell’intento di incuriosire la donna.

A quel punto scatta la gelosia di Sirius, che di certo non riesce a stare con le mani in mano, mentre la sua dama viene corteggiata, scatta quindi la sua reazione. Dopo la prima litigata avvenuta in studio tra Nicola e Gemma, sembra che il ragazzo 26enne abbia questa volta tutte le intenzione di voler ripetere l’evento, dimostrandosi molto geloso nei confronti della tronista.

Sembra dunque che la storia tra Sirius e Gemma sia tutt’altro che finita; tra i due infatti ci sono ancora sentimenti forti, ma che al momento risultano ancora inespressi. Non resta dunque che attendere la messa in onda della trasmissione, per scoprire ulteriori risvolti della vicenda.