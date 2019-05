U&D Over, Tina Cipollari parla della sua rivale Gemma Galgani: "Ecco cosa fa quando non viene inquadrata!"

Tina Cipollari è, assieme alle dame e ai cavalieri del trono Over, la protagonista del parterre di Uomini e Donne. A tal proposito, la Vamp di Viterbo ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine” dove, oltre a raccontare alcune cose sulla sua vita privata, ha preso la palla al balzo per attaccare la sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Tina infatti ha rivelato apertamente che Gemma sarebbe una donna molto dispettosa e che il pubblico da casa non vedrebbe il comportamento della dama torinese nei confronti dell’opinionista. Sembra infatti che durante la puntata, la dama, faccia sempre dei gesti quando sa di non essere inquadrata: “Lei conosce le telecamere meglio di me, le ha studiate tutte. Io vado a braccio, non sto a preoccuparmi se c’è la telecamera puntata su di me o meno” ha infatti chiosato la Cipollari.

Gemma Galgani, stando alle parole di Tina, è una donna che osserva molto e proprio quando non viene ripresa ne approfitta per farle pernacchie e altri gesti simili, guardandola con disgusto e parlandole continuamente sopra. Dunque se Tina interviene per commentare qualcosa, Gemma cerca di zittirla e ovviamente la sua voce non si sente perché in quel momento ha il microfono spento e la telecamera ovviamente non è puntata su di lei.

“Visto che questa cosa l’ho detta molte volte, ma non sono mai stata creduta, mi sono fatta giustizia da sola” ha dichiarato la Vamp. L’opinionista di Uomini e Donne ha rivelato altresì che a costo di risultare impopolare, a volte è costretta anche ad andare contro le regole senza preoccuparsi di quello che dice la gente ma preferendo essere se stessa e mostrarsi sempre per quella che è.

Le persone in lei riconoscono una donna sincera e schietta che non prende in giro il pubblico: “Poi certo c’è anche la simpatia, che sa coinvolgere e si fa coinvolgere. Sono qualità importanti anche queste” conclude infatti Tina Cipollari pronta per dedicarsi completamente ai suoi tre figli durante la pausa estiva del dating show di Maria De Filippi.