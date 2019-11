U&D Over, Tina Cipollari corteggia Juan Luis sui social alle spalle di Gemma Galgani

Tina Cipollari, celebre opinionista del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne“, sembra molto determinata nell’insinuarsi nella nascente liaison tra il nuovo cavaliere del parterre maschile del Trono over, Juan Luis Ciano, e la protagonista assoluta del parterre femminile, Gemma Galgani, sempre più innamorata dell’italo-venezuelano.

Se fino ad oggi Tina aveva mostrato interesse per Juan Luis solo durante le registrazioni delle puntate – chiedendo più volte di poter ballare con l’affascinante cavaliere, ma anche facendoli recapitare tramite Gianni Sperti dei simpatici peluche – le cose sembrano essere cambiate nelle ultime ore, infatti l’opinionista ha incominciato ad invadere di like e cuoricini il nuovo profilo Instagram dell’italo-venezuelano.

Tina Cipollari corteggia Juan Luis sui social

L’ex moglie di Kikò Nalli sembra quindi molto determinata nel corteggiare il cavaliere anche a telecamere spente, una cosa che sicuramente provocherà una reazione molto forte in Gemma, che affronterà l’argomento nel corso delle prossime puntate. Juan Luis Ciano prima di entrare nell’universo di “Uomini e Donne” era alquanto estraneo ai social, ma la grande popolarità ottenuta grazie al dating show lo ha portato ad aprire recentemente un account sul noto social network di Instagram, dove nel giro di pochi giorni ha registrato un seguito superiore ai 10mila followers.

Tra questi 10mila c’è anche un nome molto noto al grande pubblico televisivo, cioè quella della iconica e controversa opinionista del programma cult di Canale 5, Tina Cipollari, che in realtà non è in cerca di un nuovo fidanzato – l’opinionista è infatti legata sentimentalmente all’imprenditore Vincenzo Ferrara -, piuttosto disturbare ancor più la sua acerrima nemica Gemma Galgani.

Chissà se questa non sia anche una strategia di Tina per far ingelosire la dama torinese ed indurla quindi a prendere la tanto attesa decisione di lasciare la sua poltroncina nel parterre femminile, uscire dal programma e finalmente vivere un amore lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.