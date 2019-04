U&D Over, Stefano tuona ancora contro Gemma Galgani: "Lei vuole visibilità, non io"

Non si placano le critiche e le polemiche tra Stefano e Gemma del trono Over di Uomini e Donne dopo che la loro frequentazione non è andata a buon fine come invece aveva sperato la dama torinese. I due, al centro del parterre del dayting show, se ne sono dette di ogni e lo scontro sembra continuare anche sulle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine.

Il cavaliere infatti ha voluto rilasciare una lunga intervista dove ha voluto difendersi in ogni modo dalle accuse di Gemma che, anche in puntata, l’aveva accusato di averla illusa ma soprattutto usata. Stefano ha continuato a ribadire il suo pensiero e ha altresì spiegato, per l’ennesima volta, di aver accettato il numero di telefono della Galgani solamente per educazione e cortesia e di non aver mai provato a baciarla.

“Credo che Gemma si fosse creata tutto un suo film che andasse a suo vantaggio” ha infatti dichiarato il cavaliere che successivamente ha risposto a chi, durante le scorse settimane, lo aveva accusato di essersi avvicinato a Gemma solamente per un tornaconto personale e per visibilità. “Penso che mi abbia lasciato il numero proprio perché sapeva che lo avrei accetto, avendo capito che ero una persona educata, per poi usare questo elemento a suo vantaggio. Quindi chi voleva visibilità era lei non io” ha chiosato Stefano.

Gemma dal canto suo continua a raccontare la sua versione dei fatti ma soprattutto desidera ardentemente trovare l’uomo giusto con il quale abbandonare, definitivamente, il parterre di Uomini e Donne. Molte critiche anche in questa settimana per lei soprattutto dai telespettatori e dagli utenti del web che non credono alla sua lealtà verso Queen Mary.

Se per molti Stefano sembrava essere troppo giovane per la dama torinese, la scorsa settimana è arrivato anche Fabrizio che a soli 42 anni sembrava essere molto interessato alla Galgani. Gemma si è data qualche giorno per riflettere su una eventuale frequentazione ma dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che abbia rifiutato l’invito.