"U&D" over: Sossio e Ursula raccontano come hanno reagito i loro figli all’arrivo di Bianca

Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono una delle coppie formatesi nel trono over di “Uomini e Donne“. Uno dei protagonisti del talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi e che sta riscuotendo successi su successi, è sempre stato Sossio. L’ex cavaliere ha vissuto un percorso lungo e tormentato in trasmissione, con l’arrivo di tante donne, con le quali dopo una breve parentesi chiudeva ogni rapporto.

L’arrivo di Ursula però ha cambiato le carte in tavola e puntata dopo puntata i due si sono innamorati tanto da decidere di lasciare la trasmissione insieme. Hanno partecipato alla prima edizione di “Temptation Island Vip“, ma li Sossio ha instaurato un legame speciale con una delle tentatrici, mandando Ursula su tutte le furie.

E proprio quando la storia sembrava essere giunta al capolinea, ecco che la Bennardo decide di concedere una seconda possibilità a Sossio e oggi vivono felici e sereni la loro relazione. Il loro amore è stato coronato dall’arrivo della piccola Bianca, la quarta figlia per Ursula e la terza per Sossio. Difatti Ursula ha avuto tre figli maschi dal suo precedente matrimonio e Sossio due, dalla sua ex moglie.

Intervistati dal settimanale “Uomini e Donne Magazine“, la coppia si è confessata a cuore aperto, raccontando come procede la loro relazione, come sono cambiate le loro vite dopo la nascita della piccola Bianca e soprattutto come hanno preso, i suoi cinque fratelli, il suo arrivo. Entrambi hanno parlato in merito alla reazione dei loro figli, il primo è stato Sossio.

Il calciatore ha dichiarato: “I miei figli ancora non l’hanno conosciuta di persona. Ovviamente ho mandato loro tante foto e tanti video e sono felicissimi di avere una sorellina finalmente. Dal vivo non so come reagiranno, ma a brevissimo la incontreranno“. Alle parole di Sossio hanno fatto eco quelle di Ursula, che ha asserito: “I miei figli vivono con noi e sono tutti entusiasti dell’arrivo di Bianca“.

Insomma i fratelli più grandi hanno reagito positivamente all’arrivo della piccola, sia che si tratti dei figli di Sossio, sia di quelli di Ursula. La coppia ha smentito inoltre la possibilità di avere un altro figlio, quattro sono troppi e preferiscono godersi i loro ragazzi e poi per loro stessa ammissione l’età avanza e va bene così.