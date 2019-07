U&D Over, Sossio Aruta lancia un singolare appello su Instagram per realizzare il suo sogno

Sossio Aruta, ex cavaliere del parterre maschile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, è tornato a far parlare di sé per un post pubblicato recentemente nel suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove ha lanciato un singolare appello, nella speranza di poter realizzare presto il suo sogno.

L’ex calciatore è legato sentimentalmente all’ex dama di “Uomini e Donne”, Ursula Bennardo, con cui ha partecipato alla scorsa edizione del dating show estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi “Temptation Island Vip“, condotto da Simona Ventura, dove la coppia ha vissuto dei momenti di grande tensione a causa del comportamento di Aruta.

L’appello di Sossio Aruta su Instagram

Oggi, Sossio e Ursula sono più felici che mai, anche in considerazione del lieto annuncio della gravidanza di Ursula, che presto darà alla luce una bambina. A questo sogno, però, Sossio vuole aggiungerne un altro, riguardante quello che fino ad oggi è stata la sua attività principale, cioè il calcio.

Il sogno del campione è quello di fare il quattrocentesimo goal, prima di concludere la sua carriera calcistica. Nelle ultime ore il calciatore ha pubblicato una Instagram Stories dove ha lanciato il suo personale appello ai fan, dicendo: “Oggi sono qui per fare un appello. Come ben sapete, io sto cercando di raggiungere un sogno, quello di 400 goal in carriera, sto cercando una squadra” – quindi ha aggiunto che l’importante è fare questi goal che gli mancano, per poi poter appendere soddisfatto le sue scarpe da gioco.

A tal fine Sossio si è appellato a tutti i presidenti di squadre di calcio disposti ad ospitarlo; negli ultimi mesi il calciatore si era unito alla squadra di calcio del Grottaglie, esperienza che con tutta evidenza si sarà già conclusa. Chissà se i tanti fan dell’ex cavaliere di “Uomini e Donne” ora si metteranno al lavoro per condividere l’appello di Sossio e aiutarlo a realizzare presto il suo record di carriera.