U&D Over, Sossio Aruta fa una dedica ai figli di Ursula e il web insorge

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, protagonisti fino a qualche mese fa del trono Over di Uomini e Donne, sono ritornati in trasmissione per fare un annuncio molto importante. In attesa quindi del loro primo figlio, che dovrebbe avvenire il prossimo ottobre, i due stanno già convivendo insieme nella casa di Ursula ma soprattutto insieme ai suoi figli.

Sossio, sembra aver instaurato un bellissimo rapporto con loro, tanto che sul suo profilo Instagram ha voluto dedicargli delle bellissime parole cariche di affetto ma che hanno fatto storcere il naso ai tantissimi affezionati al dayting show di Maria De Filippi. “Presto arriverà un fratellino o una sorellina. Voi, il senso della mia vita. E il mio angelo… Ursula! Vi amo immensamente” ha scritto infatti Aruta commosso.

In molti infatti si sono meravigliati del fatto che il calciatore, padre di altri due bambini avuti da precedenti relazioni, non li abbia minimamente menzionati nel post ma soprattutto non ha mai fatto loro nessuna dedica. Immediata la reazione sui social da parte di tantissimi utenti che hanno deciso di riversarsi sul profilo di Sossio per commentare negativamente il suo gesto.

C’è anche chi invece ha voluto difendere Aruta considerando il suo gesto molto commovente visto che ha dimostrato in tutto e per tutto di tenere ai figli della sua nuova compagna tanto da spendere bellissime parole nei loro riguardi. Intanto sulle pagine del settimanale Di Più in edicola questa settimana la coppia ha svelato anche il nome ma soprattutto quando è stato concepito l’erede.

“Lo abbiamo concepito a Roma, nei giorni in cui eravamo ospiti del programma di Maria De Filippi che ci ha fatto innamorare” hanno infatti raccontato Sossio e Ursula al settimanale di gossip. Sossio non ha nemmeno fatto mistero di desiderare ardentemente una bellissima bambina considerando che sia lui che Ursula hanno tutti figli maschi avuti dalle precedenti relazioni.