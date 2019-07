U&D Over, Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri fanno pace dopo anni di litigi al Trono Over

Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta, i due popolari cavalieri del dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne Trono Over“, hanno finalmente deposto le armi e fatto pace, gettandosi così alle spalle gli scontri avvenuti negli studi Elios di Cinecittà, causati dalla gelosia del tarantino nei confrotni di Ida Platano, a sua volta corteggiata dal calciatore.

Ogni occasione era buona per far bisticciare i due protagonisti del parterre maschile del Trono Over, soprattutto durante le sfilate, quando erano chiamati a dare e ricevere voti. Momenti sicuramente non piacevoli che appartengono ormai al passato, perché Sossio è felicemente in coppia con Ursula Bennardo, dalla quale presto avrà una bambina.

Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri depongono le armi

A sancire la nuova amicizia tra Riccardo e Sossio è stata proprio l’ex dama che ha immortalato i due in un video, dove si vedono i due cavalieri parlare insieme per lungo tempo nel corso di un evento benefico; a commentare il riavvicinamento a Riccardo, è stato Sossio che in una Instagram stories ha detto: “Pace fatta“.

Nel corso della partita di beneficenza Sossio ha avuto modo di ritrovare anche altri personaggi di Temptation Island Vip, programma a cui ha partecipato con la sua compagna Ursula. Mancano poche settimane all’arrivo di Blanca, la bimba che ha sugellato l’amore tra i due ex protagonisti del Trono over.

Sossio e Ursula sono spesso vittime degli attacchi degli hater, critiche che però vengono messe subito a tacere dai diretti interessanti che sono tra i pochi a non ricorrere ai ritocchini, preferendo invece convivere con i propri difetti fisici, attestanti la loro genuinità. Una scelta sicuramente nobile e contro corrente, che ha fatto apprezzare la coppia ancora di più dai numerosi fan.

Riccardo Guarnieri ha sorpreso tutti i fan con una recente dichiarazioni nei riguardi della sua ex fiamma, Ida Platano, che ha definito la persona più importante, a cui ancora pensa molto, nonostante entrambi siano giunti alla conclusione, dopo innumerevoli rotture e ritorni di fiamma, che la loro relazione era giuta al capolinea a causa di incompatibilità insanabili.