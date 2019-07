U&D Over, Sossio Aruta attacca gli haters sui social e lancia un importante messaggio: "Viva la spontaneità"

Sossio Aruta, l’ex cavaliere del parterre maschile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore sui social network, dove l’ex calciatore è molto attivo ma anche molto attaccato dai leoni della tastiera, che non mancano occasione per criticarlo pesantemente.

Sossio e Ursula Bennardo hanno lasciato il programma di Maria De Filippi durante la scorsa stagione televisiva, forti del loro amore e del desiderio di viversi lontano dalle telecamere; una scelta giusta, considerato che nel giro di poco l’ex coppia di Temptation Island Vip ha annunciato di essere in attesa della loro prima figlia.

Lo sfogo del cavaliere sui social

Mancano circa tre mesi alla nascita della piccola, e nonostante il momento magico che sta vivendo la coppia, Sossio si è sfogato duramente sui social, dove alcuni webeti – termine che indica gli ebeti del web – lo hanno nuovamente attaccato per i contenuti postati; Sossio, stanco di questi attacchi gratuiti e spesso pretestuosi, è passato al contrattacco.

Agli haters di turno, l’ex cavaliere ha quindi replicato: “La differenza tra me e tutti voi fenomeni che criticate il mio profilo è proprio in questo filmato, io non aggiusto le foto con effetti speciali, non ho bisogno di trovare le pose per il profilo giusto“. Il celebre calciatore poi ha voluto sottolineare la genuinità delle sue immagini.

Molti vip, infatti, sono soliti prima di pubblicare le foto sui social di migliorare con effetti speciali grazie ad appositi programmi come Photoshop; pratiche che non sono seguite invece da Sossio Aruta che lancia un messaggio importante: “Viva la spontaneità, l’onestà e l’ironia anche su se stessi. Fan***o voi che volete essere ciò che poi nella realtà non siete“.

Neanche qualche settimana fa Sossio aveva scritto, in risposta a Ursula, una lettera aperta dove se da un lato aveva rassicurato la compagna circa l’amore provato per lei, dall’altro ha raccontato le sue difficoltà nel reinventarsi lavorativamente a 50 anni, una problematica che hanno altri uomini della sua stessa età e non solo.