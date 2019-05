U&D Over, Simona Bosio si sfoga dopo la cacciata dal dating show di Maria De Filippi

Simona Bosio e Stefano Pastore hanno deciso di comune accordo di abbandonare definitivamente il trono Over di Uomini e Donne soprattutto dopo le accuse rivolte non solo dal pubblico ma anche dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nonostante tutto però la dama ha voluto replicare sul suo profilo Instagram dopo essere stata accusata di essere una donna zerbino senza nessuna dignità.

Sotto ad una foto che ritrae lei e Stefano Pastore dietro le quinte del programma, Simona ha inizialmente voluto ringraziare di cuore Maria De Filippi per l’occasione concessale. “Con questo scatto vorrei ringraziare per quest’esperienza Maria De Filippi che ho salutato in puntata con una stretta di mano, ma purtroppo sono passata anche da maleducata perché non è stato visto per evidenti tempi televisivi” ha infatti dichiarato l’ex dama del trono over di Uomini e Donne.

La Bosio successivamente ha voluto scagliarsi duramente contro Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno mai smesso di criticarla per il suo atteggiamento di sottomissione nei confronti di Stefano. Quest’ultimo infatti ha sempre ribadito il suo interesse come amico e non sicuramente come futuro fidanzato.

“Dimentico i due opinionisti che a volte vanno un po’ oltre le righe ma capisco che è il loro lavoro… però dovreste pensare prima di parlare, prima di tutto il rispetto e l’educazione non dovrebbero mancare mai!” ha chiosato serafica Simona. La dama è ancora convinta che con Stefano possa comunque nascere qualcosa considerando il fatto che i due si sentono tutti i giorni e lei da è convinta che il tempo le darà ragione.

“Al cuore non si comanda, né a 20, né a 50 anni… e io voglio crederci ancora. Che sia Stefano o un altro uomo!” ha concluso Simona Bosio che spera con tutto il cuore di poter conquistare il cuore di Stefano Pastore al di fuori delle telecamere ma soprattutto senza intromissioni da parte di Tina e Gianni.