U&D Over, Rocco Fredella torna parlare di Gemma e dichiara: "È innamorata solo di se stessa!”

Rocco Fredella nonostante abbia deciso di interrompere la sua conoscenza con Gemma Galgani sembra pensare ancora a lei e, dopo aver discusso animatamente durante l’ultima puntata del trono Over, si è sfogato sulle pagine di Uomini e Donne Magazine. Il cavaliere di Piacenza ha puntato nuovamente il dito contro la dama torinese ma soprattutto contro il rifiuto di Gemma di trascorrere insieme una notte di passione.

Era stata la stessa dama, nel parterre della trasmissione ma soprattutto davanti a Queen Mary, ad ammettere di non essere ancora pronta e soprattutto di voler ‘fare l’amore con amore’. Queste affermazioni non sono per nulla piaciute a Rocco che nella sua intervista ha spiegato il motivo del suo comportamento ma soprattutto della sua amarezza.

Pare infatti che nelle scorse settimane sia arrivato nel programma un altro uomo a conoscere Gemma e questo ha infastidito moltissimo il cavaliere piacentino dal momento che lo stesso le aveva già detto di essere sul punto di perdere la pazienza. “Le sono stato dietro in tutto perché mi piace da sempre. La mia coerenza nei suoi confronti, nei confronti di ciò che provo per lei, è palese: sono cinque mesi che in trasmissione le grido che ci tengo a noi. Ma è anche vero che, a oggi, la mia è una battaglia persa” ha chiosato serafico il cavaliere. Rocco ha anche spiegato di trovarsi ora in un periodo di grossa difficoltà e proprio per questo avrebbe deciso di conoscere anche altre dame.

“Io sono un uomo che soffre la solitudine, sono tre giorni che a casa piango da solo, e questo Gemma l’ha sottovalutato” ha svelato il Fredella. Rocco è convinto di conoscere Gemma ma soprattutto è convinto che la stessa lo abbia trascinato dopo aver cestinato altri corteggiatori perchè è un uomo brillante, piacente ma soprattutto deciso.

“Gemma è innamorata solo di se stessa” ha concluso Rocco deluso dal comportamento della dama torinese che non è riuscita a soffermarsi per vedere che tipo di uomo fosse il Fredella e che non ha capito i suoi atteggiamenti spesso bruschi ma che nascondevano solamente un grido d’amore.