U&D Over, Rocco Fredella torna a parlare di Gemma e rivela: "Avrebbe dovuto consolarmi quando ho pianto in studio"

Rocco Fredella, dopo aver abbandonato definitivamente il trono Over di Uomini e Donne, ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine dove ha parlato nuovamente di Gemma Galgani ma anche della sua nuova vita grazie alla compagna Dory conosciuta attraverso il suo agente dell’Emilia Romagna.

“Avevo sentito parlare di lei quando ho commissionato la maglietta, che poi ho sfoggiato anche in trasmissione, con la scritta: “Se incontri me non sono azzurro.. ma principe”. Di lavoro fa tutt’altro: gestisce un salone di bellezza. Voglio però chiarire immediatamente che la mia uscita dal programma non c’entra nulla con la mia nuova compagna” ha voluto precisare Rocco. Sembra infatti che fino a quando il cavaliere piacentino è stato ospite di Uomini e Donne non abbia mai frequentato nessun’altra donna, anche se ne avrebbe avuto l’opportunità, perché quando si partecipa a una trasmissione televisiva è più facile essere riconosciuti e benvoluti.

Rocco invece, negli otto mesi durante i quali è stato un cavaliere del parterre del trono over, si è sempre comportato bene e la sua uscita di scena non è da attribuire alla persona che ha conosciuto fuori. I motivi della sua uscita dal programma sono sostanzialmente due ovvero i problemi economici e poi perchè non è riuscito a trovare l’amore. Rocco infatti ha capito di non essere l’uomo giusto per Gemma e si pente di aver mandato via ogni volta le donne che venivano apposta per lui: “L’ho fatto perché essendo attratto e preso da Gemma, essendo in balia della nostra conoscenza, non sarei mai riuscito a gestire una doppia frequentazione” ha infatti chiosato l’ex cavaliere.

Rocco ha poi continuato la sua intervista parlando di Dory e della loro recente convivenza. Dopo averle commissionato la maglietta, senza neanche sapere chi fosse, il suo agente lo ha invitato ad una sfilata dove c’era lei. Lì si sono conosciuti e piaciuti sin da subito. Fredella era già fuori dal programma e anche se sembra prematuro è già innamorato di lei.

Dory infatti, da quanto racconta ancora il Fredella, è una ragazza bellissima. Ha quarantacinque anni, ma il corpo di una ventenne. Ha un salone di bellezza ed è la donna perfetta per lui dal momento che ha dimostrato di saper capire i suoi momenti burrascosi, cosa che in poche altre hanno saputo fare: “Lei è una che sa spronarmi, sa dirmi nel modo giusto che andrà tutto bene” ha concluso Fredella.