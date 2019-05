U&D Over, Rocco Fredella posta su Instagram una foto in compagnia di una donna. Gli utenti lo attaccano duramente

Rocco Fredella, protagonista di questa edizione del trono Over di Uomini e Donne, ha spiazzato tutti decidendo di uscire definitivamente dal dating show di Maria De Filippi dopo la delusione ricevuta da Gemma. Inutile dire che questo gesto ha suscitato non poche polemiche e critiche nei confronti del cavaliere piacentino che spesse volte è stato tacciato di voler solamente visibilità.

I motivi della sua uscita dal programma ad oggi non sono molto chiari anche se, come rivelato da lui nel parterre del trono Over, la situazione economica sembrava pesargli e non poco ma soprattutto il non voler conoscere nuove dame dopo la delusione ricevuta con Gemma Galgani. Molti utenti del web avevano anche ipotizzato che il suo abbandono ma soprattutto la sua commozione dipendessero da ben altro ma Rocco si è sempre comportato bene.

Purtroppo però, non più tardi di qualche ora fa, sul profilo Instagram del cavaliere piacentino è spuntata una fotografia che ha letteralmente lasciato basiti e senza parole i suoi numerosi follower. Rocco Fredella infatti, ha voluto pubblicare una sua foto in compagnia di una donna misteriosa e il commento “… Certi aperitivi… #tronoover #uominiedonne #aperitivo #compleanno”.

Rocco non sembra essere di certo triste e sconsolato ma anzi, la compagnia di questa signora sembra averlo risollevato dal dolore e dalla delusione del trono Over. Questo suo atteggiamento ha fatto infuriare alcuni utenti che non hanno perso tempo per criticarlo dimostrando così di non credere assolutamente alla sua buona fede.

“Io ho sempre sorriso… sempre… e permettetemi sempre stato me stesso… buon pomeriggio” ha risposto Fredella mettendo forse a tacere le tante critiche. Non è detto infatti che il cavaliere abbia conosciuto la signora uscito dal trono Over oppure si tratta di una sua vecchia amica e forse, ne sapremo di più nei prossimi giorni quando Rocco risponderà ai suoi numerosi follower.