"U&D" over, Rocco Fredella ha intenzione di diventare padre e rivela: "Gemma è una donna particolare"

Rocco Fredella ha partecipato al trono over di “Uomini e Donne“, il cavaliere per quasi due anni è stato presenza fissa in trasmissione, avvicinandosi molto alla dama Gemma Galgani. In particolare Rocco approdò in trasmissione proprio con l’intento di corteggiare Gemma e tra i due nacque un’intesa che ben presto andò a deteriorarsi.

Dopo la parentesi Gemma, Rocco abbandonò la trasmissione e oggi ha definitivamente voltato pagina intraprendendo una nuova vita lontano dalle telecamere. Appare felice accanto a Doriana Bertola, la donna che da qualche mese gli è accanto e che gli ha fatto dimenticare la delusione vissuta a “Uomini e Donne”, facendogli perdere la testa.

Rocco si dichiara completamente innamorato di Doriana e attraverso le pagine del settimanale “Uomini e Donne Magazine” ha confessato quali sono i suoi progetti futuri, proprio insieme alla sua compagna. Ha raccontato che il loro sogno più grande è quello di avere un figlio nel più breve tempo possibile e proprio per questo hanno appena cambiato casa.

Difatti Rocco ha dichiarato: “Proprio da poco abbiamo cambiato casa, perchè se Doriana dovesse rimanere incinta, abbiamo voluto prepararci all’evenienza con una casa più grande“. Oltre ad un figlio insieme, la coppia sogna di potersi sposare al più presto, entrambi hanno già un matrimonio alle spalle, ma nonostante ciò vogliono comunque compiere insieme il grande passo e a detta di Rocco le pratiche per il divorzio dalla sua ex moglie sono in dirittura di arrivo.

Ha svelato di voler preparare una proposta di matrimonio speciale per la sua compagna e ha proseguito la sua intervista rimarcando il profondo sentimento che lo lega a Doriana e quanto la loro relazione proceda a gonfie vele. Non ha però risparmiato un commento su Gemma Galgani, difatti ha chiosato: “Sono dispiaciuto di come sia andata a finire. Gemma si è spaventata quando ha capito che io facevo sul serio“.

E ha poi proseguito: “Mi dispiace davvero che non riesca a trovare l’amore perchè ne ha davvero bisogno, ma Gemma è una donna particolare, a suo modo incomprensibile“. Insomma nel caso di Rocco ha avuto molta valenza il detto che recita: “Si chiude una porta e si apre un portone“, tanti auguri a lui e alla sua Doriana per il loro futuro insieme.