U&D Over, Rocco Fredella furioso con gli haters: pesanti offese contro la nuova compagna

La storia d’amore tra Rocco Fredella, ex cavaliere del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, e Doriana sta andanto a gonfie vele, nonostante i due si conoscano solo da pochi mesi, poiché il cavaliere è stato protagonista fino a poco tempo fa del parterre maschile del celebre format televisivo condotto da Maria De Filippi.

Molti telespettatori, infatti, ricorderanno che Fredella ha lasciato gli studi Elios, dopo la fine definitiva con Gemma Galgani, affermando di non riuscire ad incontrare una dama realmente interessata a lui, mentre sui social si rumoreggiava che il cavaliere stesse già frequentando un’altra donna fuori dal programma, cosa vietata dal regolemento.

Rocco Fredella furioso sui social: Doriana presa di mira dagli haters

Nonostante sia passato già del tempo dall’uscita di Rocco Fredella da Uomini e donne, le polemiche così come le critiche continuano sul web, dove gli haters sembrano aver preso di mira non solo l’ex cavaliere, ma anche la sua nuova compagna, offendendola pesantemente. Commenti che hanno profondamente indignato Rocco, tanto da aver suscitato in lui una reazione inaspettata.

Negli ultimi giorni, mentre Fredella si apprestava a dichiarare di voler sposare la sua nuova compagna, i leoni della tastiera criticavano pesantemente Doriana per la sua capigliatura folta, lasciando dei commenti molto pesanti, come “Portala a tosare“; parole che hanno fatto reagire Rocco che ha replicato “Invidia“.

Un altro utente è stato forse ancor più pesante, scrivendo a margine di un post di Rocco con la sua nuova fidanzata: “Non è bello ciò che è bello, figuriamoci voi che fate cag..e“, e anche in questo caso Fredella è passato al controattacco: “Lo so che rosichi, meglio. Buona fortuna!“. A dispetto delle critiche ricevuto Fredella può vantare un seguito di fan numerosissimo, tanto che alcuni pensano che Fredella e la sua compagna possano presto partecipare a qualche programma televisivo.