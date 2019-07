U&D Over, Rocco Fredella e la sua bella fidanzata Doriana presto sposi

Rocco Fredella si sta godendo la sua bellissima estate in compagnia della fidanzata Doriana dopo aver definitivamente detto addio al parterre del trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere piacentino con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine ha altresì fatto un annuncio che ha lasciato basiti e senza parole i telespettatori ed utenti affezionati al dating show di Maria De Filippi.

Se infatti da una parte, Gemma Galgani ha dimostrato di non aver del tutto dimenticato il suo amore per il Gabbiano Giorgio Manetti, dall’altra Rocco ha voltato del tutto pagina annunciando di voler sposare al più presto Doriana Bertola ovvero la donna che lo ha reso felice al di fuori del trono Over di Uomini e Donne.

“Ho intenzione di sposare Doriana: ho già avviato le pratiche del divorzio per pensare al matrimonio con più serenità” ha ammesso infatti il cavaliere piacentino perdutamente innamorato. Sembra oltretutto che i due abbiano già scelto la location e che siano prontissimi per il grande passo mantenendo però il riserbo sui preparativi e la location.

Rocco Fredella, nell’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha parlato anche di Temptation Island non escludendo sicuramente una sua partecipazione magari nella prossima edizione. “Io sono una persona molto gelosa e Doriana ha molti corteggiatori quindi sarei curioso di vedere come si comporterebbe senza di me in un villaggio pieno di single” ha infatti chiosato serafico il cavaliere piacentino.

Non ci resta dunque che attendere per sapere novità sul matrimonio di Rocco Fredella e Doriana ma soprattutto vedere se Gemma Galgani dirà la sua in merito. Il cavaliere è ritornato sull’argomento ammettendo di essere rimasto molto deluso dalla dama torinese e non le perdonerà mai il giorno in cui è uscito dallo studio in lacrime e lei non si è nemmeno alzata dalla sedia.