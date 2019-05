U&D Over, Rocco Fredella dopo l’uscita dal dating show di Maria De Filippi: "Il mio addio è anche colpa di Gemma"

Rocco Fredella, il popolare cavaliere del parterre maschile del dating show “Uomini e Donne Trono Over“, è tornato a far parlare di sé dopo aver lasciato con le lacrime agli occhi il programma di Maria De Filippi – non essendo riuscito a trovare l’amore con Gemma Galgani, così come con altre dame del programma -, per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista.

Il 53enne Fredella era approdato in trasmissione lo scorso settembre per corteggiare la protagonista assoluta del parterre femminile, Gemma Galgani, di qualche anno più grande di lui, la dama infatti ha 69 anni. Nonostante la differenza d’età Rocco e Gemma si sono frequentati per mesi ma, nonostante un’esterna da favola organizzata da Rocco in un castello, la storia tra i due non ha funzionato.

Le parole di Stefano contro Gemma

Protagonista indiscusso degli ultimi mesi del Trono Over, Rocco Fredella ha preferito dire affio al programma che lo ha reso tanto popolare e gli ha dato anche tanta notorietà. Il motivo della sua scelta sembra essere attribuibile a più cause, tra cui anche la decisione di Gemma di avvicinarsi all’altro cavaliere del parterre maschile, Stefano Pastore.

Deluso quindi dall’immediato interesse mostrato dalla dama torinese per l’imprenditore, Rocco ha raccontato alla rivista “Uomini e donne magazine” di aver capito che da solo non può stare, reggendo a fatica la solitudine, che per lui è qualcosa di devastante. Ma non è tutto, perché tra i motivi che hanno portato Rocco a lasciare la trasmissione c’è anche il fatto che ha perso il lavoro.

“Gemma è l’artefice di questa mia uscita” – dichiara Rocco per poi proseguire dicendo – “io sono una persona mentre lei è un personaggio“. I dubbi e le perplessità di Gemma non sono finite neanche con la sorpresa organizzata da Rocco al castello; un gesto che al contrario ha fatto indietreggiare la dama.

Dopo la chiusura con la Galgani, Rocco ha frequentato altre dame, come Luisa, ma anche Monia, ma anche con loro non è scattata la scintilla. In una recente puntata del Trono Over, Gemma ha dichiarato di non sentirsi responsabile per l’uscita di Rocco dal programma, ma Rocco replica seccamente: “Di riflesso è stata lei che mi ha buttato fuori ed io andandomene ho solo accettato il suo invito ad allontanarmi“.