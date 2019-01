U&D Over, Rocco Fredella deluso da Gemma Galgani: "Non capisco questo addio!"

Rocco Fredella è un fiume in piena soprattutto dopo che, durante l’ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha deciso di chiudere ogni tipo di frequentazione con lui. Il cavaliere ha però deciso di rimanere nel parterre del programma senza però prima puntare il dito contro la dama di Torino.

Con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine infatti Rocco ha confessato di essere molto arrabbiato con Gemma rispondendo altresì a tutte le accuse che fattegli proprio dalla dama. “Non prendiamoci in giro, i sentimenti non c’entrano niente con gli eventi. La sintonia non ha nulla a che vedere con le serate. Quello che non capisco è perché non me l’abbia detto direttamente.” ha infatti chiosato il cavaliere di Piacenza.

Oltretutto lo stesso ha continuato anche a ribadire il fatto che Gemma spesse volte ha sbagliato negli atteggiamenti soprattutto tirando in ballo una volta la collina, una volta l’anello, una volta la loro intimità, e ad oggi le serate “L’ho invitata al ristorante, mi è costata una cifra, ma per che cosa?” ha continuato Rocco.

Nelle sue parole si intravede sicuramente un po’ di gelosia nei confronti della dama di Torino soprattutto quando quest’ultima ha dimostrato un interesse particolare nei confronti di Michele ovvero il sosia di George Clooney ribattezzato così dall’opinionista Gianni Sperti. “Non mi ha mai guardato con quegli occhi. E l’anello? Gliel’ho regalato con tanto affetto, amore, simpatia e lei non lo ha mai messo. Lo considera un pezzo di tolla.” ha sottolineato ancora Rocco.

Nonostante tutto però il Fredella sembra essere molto dispiaciuto per come sono andate a finire le cose tra di loro soprattutto perchè è stato tutto inaspettato. Non ci resta dunque che attendere una nuova puntata del trono Over per vedere se Gemma ritornerà sui suoi passi oppure veramente deciderà di mettere un punto alla frequentazione con Rocco.