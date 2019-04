U&D Over, Rocco Fredella accusa nuovamente Gemma Galgani dopo la Decisione: "Ha perso una persona romantica e seria!"

Rocco Fredella continua a dirsi deluso e amareggiato del comportamento avuto nei suoi confronti da parte di Gemma Galgani che, come ormai ben sappiamo, ha scelto di non uscire con lui dalla trasmissione durante la ‘Decisione‘ al Castello. Con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, Rocco ha voluto mettere nero su bianco ciò che pensa della dama torinese.

Inutile dire che ormai il rapporto tra Rocco e Gemma si è molto incrinato tanto che i due sono spesse volte protagonisti di scontri e accuse reciproche al centro del parterre del programma di Queen Mary. Gemma ha sempre chiesto più romanticismo a Rocco e, quanto quest’ultimo ha deciso di fare un gesto eclatante nei suoi confronti, quest’ultima si è tirata indietro.

Il cavaliere piacentino è rimasto deluso dall’atteggiamento di Gemma tanto da aver cambiato opinione nei suoi confronti mentre al magazine della trasmissione ha voluto spiegare il perchè ha deciso di compiere un gesto tanto forte. “Il castello era la favole che lei voleva, desiderava e aveva chiesto e io gliel’ho regalato. Gemma deve ricordare che non ci sarà mai più nessuno come Rocco, ha perso una persona romantica e seria: il fine giustifica i mezzi e io le ho regalato tutto.” ha infatti chiosato Rocco.

Secondo il cavaliere piacentino, Gemma non sarebbe mai stata veramente interessata a lui e avrebbe mentito finora solamente per avere visibilità. Della stessa opinione sembrano essere anche Tina Cipollari e Gianni Sperti che, in più occasioni, hanno appoggiato l’idea di Rocco accusando la dama torinese di essere interessata solamente alle telecamere.

“Ha trovato un cavillo, come suo solito. e ha trovato il pretesto per dirmi ‘non mi interessi’. Gemma poteva semplicemente dirmi la verità: Rocco non mi interessi come uomo mi spiace, però grazie per avermi fatto vivere un sogno.” ha concluso amareggiato il Fredella deciso più che mai a conoscere altre dame all’interno del trono Over di Uomini e Donne.