U&D Over, Roberto Acurzio parla di Barbara De Santi e rivela: "Lei è la donna ideale ma deve essere più flessibile!"

Barbara De Santi è sicuramente una delle protagoniste del parterre femminile del trono Over di Uomini e Donne e, nonostante le sue continue litigate con Gemma Galgani, sembrava essere riuscita a trovare un cavaliere pronto ad uscire con lei dal programma di Queen Mary. Purtroppo però da quanto si è evinto durante la scorsa puntata del trono Over, troppe sono state le divergenze tra i due, tanto che la dama di Sirmione ha deciso di dire basta alla loro conoscenza.

Sembra però che non tutto sia andato perduto e che i due e lo stesso Roberto ha voluto dire la sua in merito alla maestrina con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine dichiarando apertamente non solo i suoi sentimenti ma anche il suo pensiero sul comportamento della dama che a suo avviso potrebbe sicuramente essere la donna ideale di ogni uomo se solamente riuscisse a trattenere i suoi numerosi difetti.

Per Roberto infatti, Barbara, spesse volte si è dimostrata aggressiva ma soprattutto impulsiva tanto che lo stesso si è detto incerto sulla volontà di poter conoscere altre donne del parterre femminile. “Barbara ha tutti i presupposti per essere la donna ideale non solo per me, ma per qualsiasi uomo. Se riuscisse ad essere più flessibile, meno aggressiva e accettasse di più la diversità…“ ha infatti svelato il cavaliere nei confronti della dama di Sirmione.

L’uomo sembra essere rimasto molto scottato dall’atteggiamento di Barbara anche se sente di provare un sentimento molto speciale nei suoi confronti considerando anche il fatto che i due si sono frequentati da ben 3 mesi prima di mettere fine alla loro conoscenza. “Per lei provo un affetto diverso da quello che si può provare per una semplice conoscenza, perché stimola in me sentimenti al di sopra dell’affetto stesso, è una persona molto sincera ed è capace di farsi apprezzare nella sua intelligenza. Riesce spesso a esternare i suoi sentimenti, è generosa e affabile“ ha rivelato Roberto.

Non ci resta dunque che attendere per vedere effettivamente come finiranno le cose tra Roberto e Barbara ma soprattutto se lei sarà pronta a mettere da parte il suo orgoglio e la sua cocciutaggine per amore del cavaliere di origini romane.