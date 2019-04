U&D Over, Roberta Di Padua si sfoga su Instagram dopo lo scontro con Riccardo Guarnieri

Roberta Di Padua, protagonista del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e donne Trono over“, reduce da un acceso confronto con il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri – ex di Ida Platano – è tornata a far parlare di sé per il suo sfogo post trasmissione pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagini Instagram.

Nel corso dell’ultima puntata del Trono Over – andata in onda martedì 9 aprile – la Di Padua, profondamente delusa dal comportamento del tarantino, continua a discutere animatamente con Riccardo Guarnieri. Roberta sembra non riuscire ad accettare la fine della frequentazione con l’ex di Ida Platano, meno che mai chiudere definitivamente pagina ed iniziare a frequentare nuovi cavalieri.

Le parole di Roberta su Instagram

Dopo l’ennesimo acceso confronto con il Guarnieri e le dure parole di Maria, Roberta sembra aver capito finalmente che deve ritornare sui suoi passi e che bisogna guardare avanti. Ad attestarlo anche l’ultimo messaggio che la dama ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si legge oltra al ringraziamento per i tanti messaggi di supporto ricevuti dai fan anche: “L’amore ti prende e ti porta dove vuole“.

Il post di Roberta è stato scritto a corredo di un’immagine che la ritrae negli studi Elios di “Uomini e donne” mentre discute animatamente con Riccardo Guarnieri, dunque il suo è un chiaro messaggio su quanto accaduto con il tarantino. La Di Padua ha poi proseguito il suo post con un hashtag, che lascia trapelare tutte le sue intenzioni per il futuro, cioè “Tutto passa“.

Sono in tanti a domadarsi se la dama riuscirà veramente a gettarsi alle spalle questa storia oppure si tornerà a parlare ancora di Riccardo in studio? Sicuramente a mettere fine alla loro frequentazione è stata la reazione violenta che Roberta ebbe qualche settimana fa, quando presa dalla gelosia e dalla rabbia ha schiaffeggiato in studio Riccardo, lasciando tutti basiti e perplessi.