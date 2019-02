U&D Over, Roberta Di Padua presa di mira sul web. La dama si difende e risponde a tono

Roberta Di Padua è una delle protagoniste principali del trono Over di Uomini e Donne grazie alla sua frequentazione con Gianluca Scuotto ma soprattutto con Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, come ben sappiamo, ha appena concluso la sua storia d’amore con Ida Platano che sembra invece non aver ancora messo la parola fine.

Roberta che spesse volte ha avuto anche alcune liti ed incomprensioni con le altre dame del parterre non sembra essere entrata nel cuore dei telespettatori e degli utenti del web ed ecco infatti che molti haters hanno preso la palla al balzo per criticarla anche pesantemente. La dama del trono Over però è sempre riuscita a far fronte ai detrattori anche nei giorni scorsi soprattutto sul suo profilo Instagram.

Sembra infatti che una utente abbia lasciato un commento poco carino sotto ad una sua fotografia asserendo “Dovresti perdere qualche chiletto. Quando Riccardo ti lascerà diventerai anche tu pelle e ossa” facendo forse riferimento all’eccessiva magrezza di Ida degli ultimi periodi. Inutile dire che la replica della dama del trono Over non è di certo tardata ad arrivare e infatti Roberta ha risposto per le rime.

“Preferisco le curve. Ragazze mangiate! Non facciamo passare messaggi sbagliati. Ci sono ragazzine che per dimagrire diventano anoressiche. I commenti stupidi fuori dalla mia bacheca!” lanciando appunto una frecciatina all’utente in questione. Ancora una volta la Di Padua ha dimostrato di essere una donna con carattere ma soprattutto che non si lascia abbattere dalle critiche negative del web.

Nel frattempo Roberta continua la sua conoscenza con Riccardo e infatti i due sono stati anche avvistati in un noto supermercato di Taranto mentre erano intenti a fare la spesa. Chissà cosa ne penserà Ida di questo avvicinamento ma soprattutto Gianni Sperti che ha sempre dimostrato di provare una sorta di antipatia per questa nuova coppia del trono Over.