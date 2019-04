U&D Over, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri potrebbero essere tornati insieme

Roberta Di Padua, solamente alcune settimane fa, aveva deciso di mettere fine alla sua conoscenza con Riccardo Guarnieri e questo perchè, dopo la fine della sua storia con Ida Platano, il cavaliere tarantino non sembrava riuscire a provare emozioni forti da continuare a conoscerla all’interno del parterre del trono Over di Uomini e Donne.

In questi giorni però le cose potrebbero essere nettamente cambiate visto che la stessa Roberta ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che ha alimentato alcuni dubbi non solo nei suoi numerosi follower ma anche negli altri utenti affezionati al dayting show di Maria De Filippi. Difatti nel video pubblicato dalla dama c’è un uomo al suo fianco e che, anche se non è stato mai inquadrato in faccia, ha dei particolari nel look e nell’orologio al polso che ricordano molto Riccardo Guarnieri.

Queste sono solamente delle supposizioni e la verità forse verrà fuori nel parterre del trono Over di Uomini e Donne ma Roberta sappiamo benissimo essere ancora molto presa dal cavaliere tarantino. Infatti la dama ha spesse volte dimostrato la sua sofferenza per questo distacco da parte di Riccardo e, anche nel suo ultimo post su Instagram, è sembrata essere una donna molto malinconica e triste.

“Quello che voglio non lo so…Però sicuramente so quello che non voglio! Mai piangersi addosso…Ma guardare avanti…#picoftheday #moments #riflessioni #me #extensionhair” ha infatti scritto Roberta. Nel frattempo sembra che anche Ida Platano abbia rilasciato una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine dove ha parlato dei suoi sentimenti nei confronti del cavaliere tarantino.

Riccardo continua dunque ad essere conteso tra due donne e non ci resta dunque che attendere per vedere come evolverà questa situazione molto strana presente nel parterre del trono Over di Uomini e Donne e che sta interessando ed appassionando molto i telespettatori affezionati al programma.