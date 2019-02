U&D Over, Roberta Di Padua contro Riccardo e Ida: "Mi sono sentita presa in giro!"

Roberta di Padua si è ritrovata nuovamente al centro del parterre del trono Over di Uomini e Donne e, dopo la fine della sua storia con Gianluca Scuotto, sembra essersi ripresa tanto da aver voluto conoscere più approfonditamente Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo però ha dovuto nuovamente consolare Ida Platano triste per aver visto il suo ex uscire con un’altra donna.

Roberta e Riccardo sono riusciti in queste settimane ad instaurare un bellissimo feeling e, dopo aver trascorso addirittura tre giorni e tre notti a Taranto, si sono trovati davanti una marea di critiche e polemiche di chi non crede alla loro storia. Durante la scorsa puntata, Ida è scoppiata in un pianto a dirotto delusa dal comportamento del cavaliere tarantino che invece è stanco di trovarsi in queste situazioni ma soprattutto di passare sempre come una brutta persona.

La scena non è piaciuta nemmeno alla stessa Di Padua che, salutando Maria ha deciso di abbandonare il parterre del trono Over di Uomini e Donne. In questi giorni ha voluto altresì affidare alle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine un duro sfogo personale dove ha raccontato la sua posizione.

“Mi sono sentita presa in giro da Riccardo perché giorni fa gli avevo confessato di avere paura che lui potesse ingelosirsi vedendo Ida con qualcun altro e lui ha preso questo mio timore legittimo quasi come un insulto, arrabbiandosi tanto da non volermi addirittura sentire perché secondo lui stavo mettendo in discussione il nostro rapporto non fidandomi di lui nonostante le sue dimostrazioni” ha infattio chiosato la dama.

Roberta ha ammesso di essersi sentita illusa da parte di Riccardo il quale si è sicuramnete sentito toccato dalla reazione della sua ex Ida Platano ma quando una storia finisce non bisogna tornare indietro. Guarnieri non ha tradito Ida e di conseguenza non ha fatto niente di male “Ero stata benissimo con lui nei giorni scorsi ma se la nostra storia deve diventare una storia alla Beautiful, io non ci sto” ha concluso Roberta furiosa per l’atteggiamento del Guarnieri.