U&D Over, Riccardo Guarnieri parla del rapporto con Ida Platano: storia d’amore unica a cui pensa ancora

Riccardo Guarnieri, uno dei protagonisti assoluti del dating show “Uomini e Donne Trono Over“, è tornato ad animare il gossip estivo grazie ad alcune dichiarazioni fatte nel corso di una recente intervista al settimanale dedicato al celebre programma della De Filippi, “Uomini e Donne magazine”, dove ha parlato della sua famiglia, ma anche di Ida Platano.

La storia d’amore tra la bresciana ed il cavaliere tarantino, se da un lato ha fatto sognare molti, finché è durata, dall’altra ha indignato altrettanti che hanno dubitato sin da subito del reale interesse del pugliese nei confronti della parrucchiera bresciana, che a sua volta ora non ne vuole più sapere di Riccardo.

Riccardo Guarnieri e le parole per Ida Platano

Ritornato da un periodo di relax passato in compagnia della sua famiglia, il cavaliere pugliese, che sarà a settembre nel parterre maschile di “Uomini e Donne”, ha risposto alle domande di “Uomini e Donne magazine”, riguardanti la Platano, dicendo: “Una storia come quella che ho avuto con Ida io davvero non l’ho mai vissuta“.

Riccardo svela che anche i suoi familiari si fossero accorti un quel periodo quanto il pugliese fosse coinvolto dalla Platano, parole a cui si aggiunge una bella dichiarazione: “Lei è stata davvero unica per me, la penso ancora, nonostante ad oggi sono convinto che sia finita“. La storia d’amore tra Ida e Riccardo è davvero finita?

Conoscendo la sua grande riservatezza, nessuno dei familiari di Riccardo immaginava che il cavaliere potesse mettersi così a nudo davanti alle telecamere; una famiglia, dunque, molto comprensiva e capace di accettare le scelte di Riccardo e sostenerlo in ogni occasione. Nel corso dell’intervista Guarnieri ha raccontato del bel rapporto che ha con la sorella, sua confidente da sempre, ma anche con il nipote, con cui esce spesso.

Il punto fermo della vita di Riccardo è però mamma Pina, una donna che ha fatto grandi sacrifici per la famiglia e che ora merita di essere premiata dal cavaliere in ogni modo possibile; infatti, Riccardo, ha svelato di portare la madre a fare delle vacanze o delle semplici passeggiate in macchina per farle conoscere posti nuovi, un modo per ripagarla per tutto quello che lei ha fatto per i suoi figli.