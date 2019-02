U&D Over, Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua ancora insieme. Il cavaliere potrebbe aver mentito sul loro rapporto

Riccardo Guarnieri continua ad essere uno dei protagonisti principali del trono Over di Uomini e Donne e, assieme a lui, sembrerebbe anche Roberta Di Padua. I due, fino a prova contraria, dovrebbero aver interrotto ogni tipo di frequentazione ma, secondo alcune indiscrezioni degli ultimi giorni, non sarebbe proprio così.

Roberta ha continuato infatti prepotentemente ad invadere la vita del cavaliere tarantino e, proprio per questo motivo, Riccardo ha deciso di mettere la parola fine alla loro conoscenza. Nelle ultime ore però, stando a quanto riportato dal blog Vicolo delle News, alcune persone di Taranto avrebbero paparazzato Riccardo e Roberta insieme in un noto supermercato.

“Ecco qui Riccardo, Roberta camminava avanti. Non si tenevano per mano ma si sorridevano spesso” scrive infatti il blog lanciando una vera e propria bomba che verrà discussa sicuramente nelle prossime registrazioni del trono Over. Stando a quanto si è evinto dunque, Riccardo Guarnieri ha mentito sulla sua decisione di mettere fine alla conoscenza con Roberta e inutile dire che molti telespettatori nonchè gli opinionisti del parterre non avevano capito moltissimo le sue motivazioni.

Infatti la decisione di Riccardo era del tutto incoerente considerando il fatto che lo stesso, solamente pochi giorni prima, aveva invitato la Di Padua a casa sua e le aveva presentato tutta la sua famiglia mandando altresì su tutte le furie proprio la sua ex Ida Platano. Oltretutto, il cavaliere tarantino aveva espressamente richiesto alla redazione di poter conoscere Pamela Barretta lasciando senza parole non solo la dama Roberta ma anche Stefano.

Non ci resta dunque che attendere le nuove puntate del trono Over di Uomini e Donne per capire veramente come stanno le cose tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ma soprattutto per vedere cosa ne penserà Ida di questa storia che, ancora oggi, sembra molto confusionata e piena di contraddizioni.