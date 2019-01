U&D Over, Riccardo Guarnieri corteggia altre dame dopo la rottura con Ida Platano e il web insorge

Riccardo Guarnieri ha fatto nuovamente parlare di sè soprattutto dopo aver deciso di rompere la sua storia d’amore con Ida Platano. I due dopo essere usciti insieme dal programma Uomini e Donne avevano rafforzato la loro relazione partecipando al reality condotto da Filippo Bisciglia Temptation Island emozionando i tantissimi fan e non solo.

Purtroppo la storia tra la dama e il cavaliere sembra essere ormai finita dal momento che lo stesso Riccardo, presente nel parterre del trono Over e davanti alla padrona di casa Maria De Filippi, ha deciso di chiudere definitivamente con Ida. Fin qui nulla di strano se non fosse per il fatto che il cavaliere ha deciso di rimanere nel programma convinto più che mai a conoscere altre donne.

Inutile dire che questo suo atteggiamento ha fatto infuriare non poco i telespettatori affezionati al programma che immediatamente si sono riversati sui social per commentare negativamente il cavaliere. “La fine di una storia ha bisogno di spiegazioni per far sì che la parte che non vuole mettere fine riesca a metabolizzare e a rassegnarsi almeno un po’. Non solo sei stato bugiardo nel dire che fuori avevi altri interessi, ma anche nel metterti in gioco di nuovo a Uomini e Donne e poi con chi? non ne parliamo!!!” scrive infatti un’utente.

“Neppure il tempo di chiudere con Ida che già frequenti altre donne. Coerenza e rispetto zero” continua commentando una fan del programma che preferisce schierarsi dalla parte della Platano. La dama, dal canto suo, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in merito chiudendosi a riccio nella sua Brescia e postando solamente ogni tanto qualche suo post su Instagram.

“Il primo passo non ti porta dove vuoi, ma ti toglie da dove sei. Buon 2019 a tutti” scrive infatti Ida nel suo ultimo post sui social accompagnando la frase ad uno scatto che la ritrae in tutta la sua bellezza. Non ci resta che vedere se anche la dama deciderà di ritornare in trasmissione per corteggiare un nuovo cavaliere.