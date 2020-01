U&D over, per Pamela Barretta arriva una pesante stoccata da una vecchia conoscenza

Pamela Barretta e Enzo Capo sono stati i protagonisti della prima parte di stagione del trono over di “Uomini e Donne“. La coppia dopo diverse incomprensioni iniziali ha deciso di lasciare insieme la trasmissione e di vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Oggi Enzo e Pamela sono più felici che mai e la loro relazione prosegue a gonfie e vele.

Durante la puntata del 9 gennaio, la coppia è stata ospite in trasmissione e a Maria De Filippi e a tutto il pubblico presente ha raccontato come procedono le cose tra loro. Enzo ha fatto una sorpresa alla sua compagna, regalandole una scatola con dentro delle rose rosse e la felicità sul volto di Pamela è stata visibile a tutti.

Chi però non ha perso occasione per attaccare la Barretta, mentre la puntata andava in onda, è stato Stefano Torrese. Quest’ultimo ha fatto parte, in passato, del parterre maschile di Uomini e Donne e aveva intrapreso una relazione proprio con Pamela, relazione terminata poi in malo modo a causa degli atteggiamenti poco chiari adottati da Stefano.

E proprio a seguito della delusione subita da Stefano, che Pamela ha deciso di rimettersi in gioco con Enzo, ma Torrese non ha perso occasione per lanciare sui social una pesante frecciatina alla sua ex. Attraverso il suo profilo Instagram, Stefano ha dichiarato: “Capisco la voglia di visibilità, ma addirittura azzerare la propria dignità…“.

Parole al vetriolo quelle di Stefano che di certo non si ferma qui, anzi ancora più piccante ha proseguito: “Tante lotte per essere DONNE e poi per apparire in tv ci si trasforma in merce“. Insomma il riferimento è apparso chiaro fin da subito, che fosse per Pamela, anche perchè non appena è iniziata la puntata nella quale la Barretta è stata ospite, ha preso il via lo sfogo di Torrese, e nella sua storia Instagram l’uomo ha taggato Uomini e Donne.