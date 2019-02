U&D Over, Paolo e Sabrina innamorati più che mai rivelano: "Convivenza? Per ora no”

Paolo e Sabrina, innamorati più che mai, hanno deciso di continuare la loro storia al di fuori delle telecamere e, non più tardi di una settimana fa, hanno salutato tutti abbandonando definitivamente il trono Over di Uomini e Donne. In questi giorni i due sono stati raggiunti dal settimanale Uomini e Donne Magazine al quale hanno affidato i loro pensieri ma soprattutto le loro dichiarazioni in merito alla loro unione.

Sabrina, felicissima per aver scelto di uscire assieme all’uomo che potrebbe starle accanto tutta la vita, ha infatti dichiarato “Vedo Paolo con gli occhi dell’amore per me è un uomo perfetto. Paolo è pieno di attenzioni a partire dal primo mattino, quando dopo avermi mandato un messaggio del buongiorno con tanto di cuori e meme romantici, mi chiama per svegliarmi. È davvero un principe. Non esiste un uomo come lui”.

Paolo che ricordiamo arrivò in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani, venne invece messo all’angolo per Rocco Fredella e, dopo la delusione da parte della dama torinese, si dedicò interamente alla conoscenza di Sabrina con non poche polemiche e critiche da parte del pubblico che non aveva capito le sue vere intenzioni. In barba a tutto e a tutti è riuscito a conquistare il suo cuore portandola con se al di fuori della trasmissione.

Oggi, l’ex cavaliere vicentino si dice molto innamorato dell’ex dama perchè ha trovato la donna perfetta per lui “Sabrina in poco tempo è diventata il mio angelo custode e la sua umanità mi ha conquistato. Per l’immediato futuro vivremo la nostra storia a distanza e abbiamo in progetto di vederci il più possibile ma nel totale rispetto dei nostri figli” ha confermato Marzotto.

Sabrina infatti ha una figlia di nome Carlotta che lavora da poco tempo e giustamente ha bisogno di avere la mamma accanto mentre Paolo ha Beatrice, che è la sua priorità. Fortunatamente entrambe hanno accettato pienamente la loro relazione ma per ora quindi la convivenza è rimandata a data da destinarsi.