U&D Over, Pamela e Stefano parlano della loro storia d’amore e del futuro insieme: "Sogniamo una figlia”

Pamela Barretta e Stefano Torrese, dopo una conoscenza alquanto travagliata durante il trono Over di Uomini e Donne, hanno deciso insieme di abbandonare il parterre della dating show di Maria De Filippi per vivere la loro storia al di fuori delle telecamere. Stando a quanto riportato dai due durante una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, il loro amore sta andando a gonfie vele.

Sembra dunque che l’amore è veramente sbocciato tra i due tanto che Pamela e Stefano stanno pensando non solo alle nozze ma soprattutto ad allargare la famiglia e magari con la nascita di una bellissima bambina. Uomini e Donne sta emozionando ogni giorno di più i telespettatori affezionati al programma e non solo, prima con Ursula e Sossio che stanno aspettando una bambina e poi con Jara e Nicola.

Ora anche Pamela e Stefano sono pronti a fare il grande passo dopo aver viaggiato moltissimo soprattutto dopo l’uscita dal programma e, aggiorando i tantissimi follower, dei loro spostamenti. Entrambi però ancora oggi devono spostarsi spesso considerando il fatto che vivono una distanza molto importante dal momento che Pamela abita a Brindisi e Stefano a Perugia.

Stefano però ha confessato che presto si trasferirà in Puglia per amore di Pamela “Ho intenzione di accorciare le distanze e dato che il mio lavoro io lo posso fare ovunque ho deciso di affittare un piccolo appartamento in Puglia. Ho già chiesto a Pamela di trasferirsi da me, ma effettivamente dobbiamo ponderare questa scelta soprattutto nel rispetto di Simone, suo figlio“ ha chiosato l’ex cavaliere.

Anche Pamela, sempre a Uomini e Donne Magazine, ha rivelato che Stefano è riuscito a risvegliare in lei sentimenti assopiti da anni e, anche se i due non hanno parlato ancora di convivenza vera e propria, le basi per un futuro insieme sembrano esserci tutte. Non ci resta dunque che attendere per vedere come evolverà questa love-story nata grazie a Queen Mary.