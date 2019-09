U&D over, Pamela Barretta si sfoga sui social e attacca Stefano Torrese e Noel Formica

Pamela Barretta, dama del parterre femminile del popolare programma tv condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“, è tornata a far parlare di sé, dopo l’acceso confronto avuto in puntata con Stefano Torrese, per un post pubblicato sui suoi profili social, dove svela la verità sulla relazione tra il suo ex e l’altra dama del Trono Over, Noel Formica.

I due sembra si siano frequentati molto la scorsa estate, tanto che hanno indotto in molti a pensare che ci fosse del tenero. Per Pamela non ci sono dubbi sul fatto che i due stanno prendendo in giro tutti, Maria De Filippi e redazione compresa, solo per un pò di visibilità e per amore delle telecamere.

Pamela Barretta si sfoga sui social

Il confronto con Stefano Torrese non sembra essere bastato alla brindisina, che negli ultimi giorni ha continuato la sua guerra sui social network, attaccando ancora una volta il suo ex e parlando di dignità: “La DIGNITÀ non la perdo per niente e per nessuno… a differenza di qualcun altro che per un po’ di visibilità se la sono messa sotto i piedi fingendo amori e prendendo in giro tutti, pubblico e redazione compresa“.

Pamela poi prosegue il suo messaggio dicendo di perdere il lume della ragione quando ha di fronte persone false, che sarebbero capaci di mentire anche di fronte alla verità, per non parlare poi anche della faccia tosta di andare in trasmissione per affrontarla, nonostante abbiano avuto tre mesi per fare tutto ciò.

La Barretta sui social è un fiume in piena, e rispondendo ad alcune domande dei follower circa la natura del vero rapporto tra Stefano e Noel dice: “nell’intervista dissero che tra di loro stava nascendo una bella cosa… però fanno weekend e serate insieme” – quindi aggiunge che secondo lei loro fanno solo casino per avere i riflettori sempre puntati.