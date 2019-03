U&D over, Pamela Barretta sbotta su Instagram: "Avete rotto con Riccardo!"

Pamela Barretta è stata sicuramente la protagonista principale dell’ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne in onda il 6 marzo 2019 dove, dopo aver cercato di chiarire con il cavaliere Stefano, ha rilasciato anche delle dichiarazioni molto importanti riguardanti la sua vita privata. Stefano dal canto suo ha deciso di abbandonare il parterre di Queen Mary con l’intento di aspettarla fuori a telecamere spente.

A tal proposito, la dama tarantina, è stata subissata da moltissime critiche soprattutto sui social dove alcuni utenti non hanno visto di buon occhio il suo comportamento sollevando anche alcuni dubbi su una sua ipotetica frequentazione con Riccardo Guarnieri. Questo però non sarebbe vero e a fare chiarezza su questo ci pensa proprio la stessa Pamela attraverso il suo profilo Instagram.

La dama tarantina infatti, stanca e delusa, ha deciso di lasciare un duro sfogo sul suo profilo asserendo “Avete rotto con Riccardo! Avreste dovuto ascoltare quello che disse Maria qualche puntata fa! Comunque non devo rendere conto della mia vita a nessuno! Curatevi”. Parole molto dure quelle usate dalla Barretta ai tantissimi detrattori dettate sicuramente da una storia con Stefano finita male.

Subito dopo però, la stessa, è voluta ritornare da suoi numerosi follower postando un bellissimo selfie sorridente per le strade di Treviso corredato da una didascalia che non lascia spazio sicuramente all’immaginazione. “Il sintomo della stupidità è giudicare senza sapere. #machenesannoglialtri #parlatesenzasapere Ricordatevi che nella vita non è tutto oro ciò che luccica…#abuonintenditorpocheparole #uominiedonne” ha chiosato infatti la dama.

Non ci resta dunque che attendere per vedere come si evolveranno le cose considerando anche il fatto che proprio Riccardo, nella puntata del trono Over in onda il 6 marzo 2019 ha deciso di interrompere ogni tipo di conoscenza con Roberta Di Padua mentre Ida, dopo una frequentazione iniziale con David, ha deciso di farsi da parte lasciando posto a Cristina.