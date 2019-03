U&D Over, Pamela Barretta furiosa contro Roberta Di Padua: “Gatta morta”

Roberta Di Padua è stata sicuramente una delle protagoniste della puntata del Trono Over di Uomini e Donne soprattutto nella puntata del 12 marzo 2019 quando, stanca del comportamento di Riccardo Guarnieri, ha deciso di schiaffeggiarlo per metterlo a tacere. Come ben sappiamo infatti, i due dopo una breve frequentazione ma intensa, hanno messo fine alla loro conoscenza.

Riccardo, dopo aver concluso con Roberta ha invece deciso di ballare un lento con la sua ex Ida Platano e, questo atteggiamento, ha indispettito ancora di più la dama. Oggi invece, a puntare il dito contro la Di Padua, ci ha pensato Pamela Barretta che, dopo essere uscita dalla trasmissione con Stefano, è invece voluta intervenire per fare delle clamorose rivelazioni.

“La signora è tanto innamorata di Riccardo che dopo un paio di giorni dalla fine di questa loro frequentazione ha cercato Stefano, mandandogli dei messaggi…Fatti una vita…Non contattarlo più…Gatta morta!” ha infatti chiosato la dama tarantina. Sembra dunque che la Di Padua, abbia voluto dimenticare del tutto Riccardo Guarnieri ricercando un contatto con Stefano Torrese.

Ma non è finita qui perchè la Barretta ha anche preso la palla al balzo per rivolgersi a tutti i detrattori che nei giorni scorsi si sono riversati sul suo profilo Instagram per criticarla anche pesantemente. “Giorni fa ho ricevuto pesanti offese pubbliche…Offendere sui social è reato…La persona che mi ha insultata l’ho denunciata…Sfogate le vostre frustrazioni in altre maniere perchè vi querelo tutti…E’ reato di diffamazione…” ha infatti raccontato la dama.

Per quanto riguarda invece il trono Over e i cavalieri presenti ancora nel parterre di Uomini e Donne, Pamela ha detto la sua anche sul comportamento di David Scarantino ma soprattutto ha rivelato il pensiero di una fan sul cavaliere genovese che starebbe in trasmissione solamente per business. “Si, bravo…Se Ida gli ha confidato quella cosa non è stato bello dirla e farla piangere, ma se a lui non va bene quella cosa butta mer*a…Un classico…” ha concluso la Barretta.