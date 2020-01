"U&D" over, Pamela Barretta fa conoscere suo figlio al compagno Enzo Capo: "I miei amori"

Enzo Capo e Pamela Barretta si sono conosciuti, frequentati, scelti e innamorati nello studio di “Uomini e Donne“. Entrambi protagonisti del trono over hanno lasciato insieme la trasmissione e adesso vivono felici la loro storia d’amore, lontano dai riflettori. Non perdono occasione per mostrare sui social come procedono le cose tra loro, postando scatti delle loro vacanze e storie Instagram che li ritraggono insieme.

A differenza di Enzo, il percorso di Pamela nel talk show dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi, è stato più tormentato. Dopo la delusione subita da Stefano Torrese, la bella Barretta ha deciso di rimettersi in gioco e di lanciarsi nella frequentazione con Enzo. Nonostante qualche incomprensione iniziale i due appaiono oggi più innamorati che mai.

Dopo una vacanza di coppia a Dubai, i progetti futuri per la coppia non mancano di certo e se Enzo a più riprese ha espresso la volontà di avere una figlia femmina dalla sua compagna, Pamela ha mostrato maggiore reticenza dichiarando di volerci andare con i piedi di piombo. Lei d’altronde un figlio c’è l’ha già, è mamma di uno splendido giovanotto avuto da una relazione precedente.

Proprio suo figlio fino ad ora era rimasto nell’ombra, difatti Enzo lo ha conosciuto solo adesso, dopo mesi di relazione. Il tutto è stato documentato da Pamela, la quale ha postato una foto su Instagram, dove complice una cornice mozzafiato del lungomare di Mergellina a Napoli, la Barretta appare felice in compagnia di suo figlio e del suo compagno.

Enzo è napoletano, e dunque sono stati Pamela e suo figlio a spostarsi per far si che il lieto incontro avvenisse. La didascalia che segue la foto è molto dolce, difatti la Barretta ha dichiarato: “Prima foto del 2020. Credo che nel 2019 non lo avrei mai immaginato…I miei amori“. Insomma Pamela non avrebbe mai immaginato un epilogo così, soprattutto considerando la sua delusione precedente. Non resta che fare tanti auguri a questa meravigliosa famiglia, che via via va formandosi sempre più, per il loro futuro insieme.