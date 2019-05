U&D Over, Pamela Barretta e Stefano Torrese amore al capolinea. Interviene anche Roberta di Padua

Stefano e Pamela, i protagonisti molto criticati e discussi del trono Over di Uomini e Donne, hanno deciso di mettere fine alla loro travagliata storia d’amore. Non più tardi di qualche settimana fa, i due, avevano rilasciato una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine dove avevano rivelato di essere pronti addirittura a mettere su famiglia.

Oggi la notizia della rottura arriva come un fulmine a ciel sereno e molti utenti e telespettatori affezionati al dating show di Maria De Filippi si stanno chiedendo cosa possa essere successo tra i due di tanto grave per arrivare ad una scelta simile. E’ proprio Pamela a confermare la notizia attraverso il suo profilo Instagram dove, senza tanti giri di parole, ha esternato la sua rabbia nei confronti di Stefano ammettendo in tutto e per tutto la rottura definitiva con l’ex cavaliere.

Sembra addirittura che in tutta questa vicenda possa c’entrare Roberta Di Padua ovvero la dama che già durante il trono Over di Uomini e Donne aveva ostacolato questa love-story. “Bello quando ti fanno passare per una pazza, gelosa, stalker, davanti a tutta Italia e invece scopri che i tuoi sospetti erano fondati!”, ha infatti chiosato la Barretta lanciando una frecciatina vera e propria al suo ex fidanzato Stefano.

Immediata la risposta di Torrese che non ha perso tempo e ha dichiarato apertamente di preferire i fatti alle parole continuando con la frase “Cosa non si fa pur di apparire. Delusione totale”. Anche Roberta Di Padua ha voluto in qualche modo essere presente nel botta e risposta tra Stefano e Pamela tanto che sul suo profilo Instagram ha chiosato “Finalmente la verità è venuta fuori, seguite le puntate”.

Non ci resta dunque che aspettare nuovi sviluppi ma soprattutto capire come mai Stefano e Pamela hanno deciso di porre fine alla loro storia nata nel parterre del trono Over di Uomini e Donne.