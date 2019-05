U&D Over, Pamela Barretta delusa si lascia andare ad un duro sfogo su Instagram: "La cattiveria è per gente infelice"

Pamela Barretta è ritornata a parlare dopo che durante l’ultima registrazione del trono Over di Uomini e Donne ha deciso di mettere fine alla sua relazione con Stefano Torrese. Con un lungo sfogo sul suo profilo Instragram, l’ex dama del dating show di Maria De Filippi ha voluto mostrare tutta la sua amarezza e delusione.

Come ormai ben sappiamo, Roberta Di Padua ha voluto rendere noti alcuni messaggi molto compromettenti che Stefano le avrebbe inviato quando si stava già frequentando con Pamela. Giustamente questo ha mandato su tutte le furie la Barretta che ha deciso di troncare definivamente ogni contatto con il cavaliere di Perugia.

Nelle scorse ore, la dama ha voluto lanciare una frecciatina vera e propria e sulle sue Instagram Stories ha dichiarato “Le persone felici non perdono tempo facendo del male agli altri. La cattiveria è per gente infelice, frustrata, mediocre e invidiosa…”. Non contenta Pamela ha anche voluto accompagnare la frase con l’hashtag “Le vipere muoiono del loro stesso veleno” e anche se non sono stati fatti nomi, gli utenti hanno pensato che il messaggio era rivolto a Roberta Di Padua.

Nelle scorse ore, proprio Roberta è stata altamente criticata per il suo comportamento considerando anche il fatto che la stessa aveva palesato il pensiero di abbandonare la trasmissione dopo il rifiuto di Riccardo Guarnieri. Non contenta, Roberta, ha deciso di mettere i bastoni fra le ruote a questa storia che, fuori dalle telecamere, sembrava andare a gonfie vele.

Stefano Torrese per il momento non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione mentre non è detto che Roberta non risponda a Pamela nei prossimi giorni. La dama di Taranto, poche ore fa, ha voluto pubblicare un suo selfie su Instagram con la didascalia “E la verità disse alla falsità…..’Tu potrai anche anticiparmi, ma io ti raggiungerò SEMPRE….’#mirialzosemprepiufortediprima #bugiardisinasce” convinta di essere nel giusto.