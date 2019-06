U&D Over, Pamela Barretta attacca Stefano sui social: nuovi retroscena sull’ex fidanzato

Pamela Barretta, ex dama del parterre femminile del dating show di Canale 5 “Uomini e Donne trono over”, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate fuori dal celebre programma condotto da Maria De Filippi, affidando ancora una volta il suo sfogo e le sue parole ai social network, dove la dama sembra essere molto attiva.

La stagione di Uomini e Donne si è ufficialmente conclusa venerdì 31 maggio con le scelte tronisti, mentre qualche giorno prima si è assistito all’ultima puntata del Trono Over, programma dove Pamela Barretta è stata tra le protagoniste indiscusse; la dama infatti era uscita dalla trasmissione insieme a Stefano Torrese, anche lui cavaliere parterre maschile di “Uomini e Donne trono over”.

Pamela Barretta rivela nuovi retroscena su Stefano

Sembrava che l’amore tra Stefano e Pamela dovesse durare a lungo, ma le cose tra loro non sono andate nel verso giusto, infatti, nel corso di una recente registrazione di Uomini e Donne i due hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Pamela non sembra aver preso bene lo scambio di messaggi seppur innocenti tra il suo fidanzato e Roberta Di Padua.

Nonostante le insistenze di Stefano, Pamela ha deciso di non accettare la richiesta del cavaliere di ritornare insieme, quindi di non dare una seconda possibilità alla loro storia. A distanza di qualche settimana dai fatti avvenuti in studio, Pamela torna a parlare su Instagram del suo rapporto con Stefano e, dopo aver lanciato una serie di frecciatine contro quest’ultimo, ha deciso di rivelare nuovi dettagli sulla fine della loro storia.

“C’è molta gente che dice che io l’ho infangato, ma una cosa ora la voglio dire: ad aprile, l’otto aprile precisamente, mentre io ero in Sicilia e noi stavamo benissimo, lui ha scritto alla sua ex” – svela Pamela, che ha poi proseguito dicendo – “Non l’ho mai detto ma, caro Stefano, ho saputo anche questo… Tutto con prove!“. Cosa farà ora Stefano? Risponderà via social a Pamela o aspetterà il ritorno in studio da Maria De Filippi per avere un confronto con la sua ex fidanzata?