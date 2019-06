U&D Over, Pamela Barretta attacca nuovamente Stefano Torrese su Instagram. L’ex dama potrebbe tornare a "Uomini e Donne"

La storia d’amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese sembra essersi conclusa definitivamente e non con pochi strascichi visto che la dama tarantina continua imperterrita a lanciare frecciatine all’ex cavaliere. Oltretutto sembra anche che la stessa Pamela ci sia andata giù pesante soprattutto nell’ultimo numero del settimanale Uomini e Donne Magazine mandando su tutte le furie il suo ex fidanzato e non solo.

Moltissimi follower, soprattutto sui social, continuano imperterriti a chiedere novità in merito alla loro storia d’amore ma soprattutto sul loro rapporto ormai finito e la stessa dama tarantina non si tira di certo indietro nel rispondere con frasi molto velenose e pesanti. Stefano, non più tardi di qualche settimana fa aveva nettamente preso una posizione asserendo di aver decisamente voltato pagina dedicandosi completamente a suo figlio.

Pamela invece, non ha dimenticato di certo la storia con Torrese e dichiara apertamente di aver sofferto moltissimo per la fine di quell’amore tanto atteso ma soprattutto al quale aveva dedicato tutta se stessa. Proprio per questo motivo, sul suo profilo Instagram, ha voluto rispondere schiettamente agli utenti che hanno chiesto novità in merito all’ex love story con Stefano.

“Povero chi ti ha persa“ scrive infatti un utente mentre la Barretta risponde serafica: “Cercava altro. Quindi non penso che gli interessi. Vuoi che ti mando la chat? Capiresti tante cose. Ma non mi va più di parlarne, ti dico solo che mi ha detto di aver voltato pagina molto tempo fa“. Inutile dire che Pamela ripensa al suo amore perduto ammettendo di stare ancora male per la situazione.

Anche se la dama cerca di trascorrere la sua estate in compagnia degli amici più stretti, ha nettamente rivelato di aver sofferto e non poco per il comportamento di Stefano: “Soffro anch’io. Non sono di pietra, anche se a volte vorrei esserlo. Si va avanti. Ho imparato che tutto passo anche se le cicatrice restano“ ha dichiarato l’ex dama tarantina che non nasconde la sua volontà di ritornare a settembre nel parterre di Uomini e Donne.