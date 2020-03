U&D over, nella fine della relazione tra Enzo e Pamela spunta un retroscena

Una delle coppie del momento che ha partecipato e si è conosciuta nel trono over di “Uomini e Donne“, è quella composta dall’ex dama Pamela Barretta e dall’ex cavaliere Enzo Capo. Enzo e Pamela si sono conosciuti, piaciuti e scelti e da quando hanno lasciato insieme la trasmissione, si sono sempre mostrati uniti, innamorati e affiatati.

Il loro feeling è sempre stato alle stelle, documentato dai profili Instagram di entrambi. La loro relazione è stata scandita da viaggi da sogno -a Dubai e alle Maldive-, da presentazioni ufficiali in famiglia -Pamela ha fatto in modo che Enzo e suo figlio si conoscessero-, Capo ha instaurato un buon rapporto con la sorella della Barretta e sono sempre apparsi felici fino alla notizia shock, secondo la quale Enzo e Pamela si sarebbero lasciati.

Ad informare i fan è stata l’ex dama, la quale attraverso il proprio profilo Instagram, ha chiaramente dichiarato che il suo compagno l’aveva lasciata. Enzo dal canto suo ha negato tutto e in sostanza non sapeva di aver lasciato Pamela, apprendendo anche lui la notizia dai social e dunque ignaro completamente della cosa.

La donna a sua volta ha ammesso di non prendere in giro nessuno e che con Enzo era davvero finita. Insomma un mistero in piena regola che ha trovato qualche risposta (si spera) nelle ultime ore, grazie ad un video postato da Enzo. L’ex cavaliere ha tenuto a precisare che ha solo litigato con Pamela ma non per questo l’ha lasciata, anche perché a causa dell’emergenza coronavirus i due sono in quarantena e non si possono incontrare né per chiarire né per prendere altre decisioni.

Le parole di Capo sono state molto chiare: “C’è stato questo litigio con Pamela ma assolutamente non lo ritengo una rottura, semplicemente perché per poter rompere con una persona bisogna guardarla negli occhi, quindi per me fin quando non ci sarà un confronto, che mi auspico ci sarà quanto prima possibile perché vorrà dire anche che sarà finita questa quarantena, ci guarderemo negli occhi e magari ce ne diremo di santa ragione, ci chiariremo. L’unica cosa che posso dire, così come per l’Italia, è andrà tutto bene“.

Insomma stando alle parole di Enzo tra lui e Pamela non c’è stata alcuna rottura e in sostanza è stata l’ex dama ad ingigantire la cosa. Nel mentre la Barretta ha pubblicato alcune storie Instagram nelle quali si domanda come sia possibile che alcune ragazze, anche molto giovani, inviino delle foto nude agli uomini. Probabilmente questo è l’input che fa comprendere il motivo del litigio tra Enzo e Pamela. Che alla base ci sia una questione di gelosia perché Enzo ha ricevuto foto da ragazzine nude? Non resta che attendere l’eventuale risposta di Pamela.