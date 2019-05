U&D Over, Michele Loprieno duro sfogo contro Armando Incarnato: "Volgare, meschino e mediocre"

Michele Loprieno, durante l’ultima puntata del trono Over in onda mercoledì 8 maggio, ha deciso di abbandonare definitivamente il parterre del dating show di Maria De Filippi. Con una lunga intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, il cavaliere pugliese ha rivelato i motivi che l’hanno spinto ad attuare questa scelta.

Michele infatti, come già aveva altresì accennato alla stessa Maria De Filippi dopo averla ringraziata ampiamente per l’opportunità concessagli, sembrava non trovarsi più a suo agio e già qualche tempo fa aveva anche rivelato alla redazione di non voler mìpiù continuare il suo percorso. Purtroppo però sembra che la lite con il collega cavaliere Armando Incarnato sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Lo stesso Michele, sempre davanti a Maria De Filippi, aveva anche confessato di essersi rivisto in televisione e di non essersi piaciuto per niente considerando anche il fatto che durante il duro scontro Michele aveva fatto uscire il peggio di sè. “La mia uscita è stata in parte colpa di una persona estremamente volgare, meschina e mediocre del parterre maschile, ovvero Armando, il quale ha rivelato in trasmissione una serie di cose inesatte su di me. Ero disgustato dalle continue discussioni con Armando che altro non è che, come dimostrato, un delinquente da quattro soldi” ha chiosato duramente Loprieno al magazine della trasmissione.

Armando ha comunque deciso di rimanere nel parterre del trono Over convinto più che mai a trovare la donna giusta con la quale vivere una bellissima storia d’amore. Purtroppo però l’uscita di Michele non è stata l’unica visto che la trasmissione di Maria ha perso anche uno dei protagonisti più amati ma anche discussi del trono Over.

Rocco infatti ha deciso di salutare tutti e ritornare nella sua Piacenza dopo che Gemma Galgani, a detta sua, è riuscita a spezzargli il cuore decidendo di interrompere qualsiasi conoscenza con lui. L’Uomo ha altresì rivelato di avere problemi economici ma c’è ancora chi crede che il cavaliere piacentino possa ritornare presto nel parterre di Maria De Filippi.