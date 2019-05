U&D Over, Maria Antonietta e Roberto lasciano il programma: la replica alle accuse

Nel corso dell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” dedicato al Trono Over, la dama Maria Antonietta Scarpari e il cavaliere Roberto Cofrancesco hanno deciso, dopo tre mesi di appuntamenti, di lasciare insieme la trasmissione per continuare a frequentarsi lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere.

La decisione di Maria Antonietta e di Roberto ha sorpreso il pubblico, che ancora non era stato messo a conoscenza della loro frequentazione; infatti la dama è stata tra le protagonsite delle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi a causa dei continui botta e risposta con il cavaliere Marcello Passoforte, che stando a quanto dichiarato dalla dama, avrebbe avuto un comportamento per niente cavalleresco.

Il racconto d’amore di Maria Antonietta e Roberto

Maria Antonietta ha voluto far emergergere quanto successo con Marcello, non tanto per gelosia, quanto quanto per difendere la sua dignità e l’onore, in tal senso le parole della dama rilasciate al settimanale di gossip “Uomini e Donne magazine”: “Ho combattuto in trasmissione per affermare il diritto di ogni donna di essere rispettata nel momento in cui è alla ricerca di un sentimento vero“.

Finito con il Trono Over, Roberto e Maria Antonietata hanno allora deciso di rispondere alle critiche ricevute: “Sono rimasta male dalla reazione avuta da alcuni, che hanno contestato la nostra decisione” aggiungendo anche che in tanti hanno contestato il fatto che Roberto le avesse donato solo tre rose, simbolo invece dei mesi trascorsi insieme.

Alle parole di Maria Antonietta fanno eco quelle di Roberto che dichiara di essere stato infastidito dalle parole di alcuni personaggi del Trono Over, come quelle di Valentina che lo ha attaccato per i fiori regalati a Maria Antonietta, ma anche per il fatto che in molti non hanno rispettato la loro uscita dal programma; una cosa per niente scontata.

Sebbene i due dichiarino di aver vissuto un’esperienza unica ed elettrizzante all’interno di Uomini e Donne, rimanendo legati allo staff, non sono mancati i momenti di dispiacere, come quello che Roberto ha vissuto con Riccardo Guarnieri, che avrebbe detto – a suo dire – menzogne su di lui, asserendo che Roberto frequentava altre donne fuori dal programma. Insinuazioni non vere a cui Maria Antonietta non ha dato credito.