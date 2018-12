U&D Over, Marco Firpo rivela: "La redazione mi ha richiamato, ho preso tempo"

Marco Firpo è stato sicuramente uno dei protagonisti principali della scorsa edizione del trono Over di Uomini e Donne e dopo una lunga assenza forzata a causa di problemi seri di salute, il cavaliere genovese è ritornato a far parlare di sè. Intervistato dal settimanale DiPiù Tv, Marco ha parlato della sua vita ma soprattutto del suo rapporto con Gemma Galgani.

Oltretutto il cavaliere si è lasciato andare ad una confessione molto interessante riguardante la trasmissione di Queen Mary asserendo di essere stato richiamato dalla redazione che lo ha invitato a risedersi. “Mi hanno chiamato ma ho preso tempo. Prendere parte a quel programma mi ha consumato tante energie e per ora ho deciso di pensare ad altro. Più avanti si vedrà” ha infatti chiosato Firpo.

Per quanto riguarda invece Gemma Galgani, con la quale ricordiamo Marco ha vissuto una storia d’amore durata qualche mese e finita a causa di incomprensioni caratteriali, il cavaliere ha raccontato “Gemma è molto divertente. Una persona a cui hai voluto molto bene e di cui sei stato innamorato non si dimentica, ma non c’è più quel trasporto. L’amore deve essere coltivato, altrimenti scema, e noi ci siamo persi, ma serenamente”.

Firpo dunque ha deciso di prendersi ancora del tempo in primis per valutare bene la proposta da parte della redazione di Maria De Filippi e poi per riprendersi definitivamente dall’ultimo intervento subìto. Il biondo 56enne infatti è stato sottoposto a due delicatissime operazioni al cuore nelle quali ha rischiato anche la vita come da lui stesso confessato.

“Nell’ultimo intervento, a pochi mesi di distanza dal primo in cui mi avevano sostituito una valvola che non si chiudeva bene, ho rischiato di morire. Ho avuto una endocardite, un’infezione che si era mangiata la valvola sostituita e mi provocava dolori ovunque” ha infatti raccontato Marco che oggi si è trasferito in Puglia dove vive e lavora nella ristrutturazione di alcune case di sua proprietà.