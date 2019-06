U&D Over, l’appello alle donne di Ida Platano sui social: "Dobbiamo essere più solidali tra di noi"

Ida Platano, la protagonista indiscussa insieme a Gemma Galgani del parterre femminile del dating show “Uomini e Donne Trono Over“, si è sfogata sui social dopo la fine del programma di Maria De Filippi, lanciando degli appelli e dei messaggi importanti ai tanti fan e followers su Instagram e non solo.

Come i telespettatori del Trono Over sapranno, Ida Platano è tornata recentemente in studio dopo una specifica richiesta di Riccardo Guarnieri, che a sua volta, dopo aver chiuso con la dama, sembrava non trovare mai la donna giusta, nonostante le tante frequentazioni, prima con Roberta, poi con Stefania.

L’appello di Ida Platano

La decisione di Ida di tornare in studio per Riccardo ha generato non poche critiche alla dama, che è stata pesantemente accusata di non avere alcun briciolo di dignità, soprattutto in considerazione di come è stata trattata in passato proprio dal tarantino. Oggi, però Ida vuole lanciare un importante appello a chi la segue sui social, parlando di solidarietà femminile.

Sul suo profilo Instagram, la bresciana ha infatti postato negli ultimi giorni una Instagram Stories dove dice: “Solidarietà femminile una cosa molto importante per me! Sento parlare, sento commenti negativissimi. Non vi dico che non mi fa male e dà fastidio soprattutto perchè tra donne dobbiamo essere un pochino più dolci“.

Il richiamo all’ordine, al rispetto e alla correttezza di Ida arrivano probabilmente dopo le ennesime critiche e commenti al vetriolo ricevuti da utenti social senza scrupoli, haters e leoni della tastiera che attaccano solo per il puro piacere di attaccare. L’errore di molte persone, secondo la dama, sarebbe quello di giudicare senza prima ascoltare e capire l’altro.

Spesso non tutti riescono a reagire allo stesso modo davanti al peso degli attacchi degli haters, quindi Ida prosegue il suo appello dicendo: “Dobbiamo essere più solidali tra di noi, proviamo a farci forza perchè le donne sono forti, sono combattenti e se vogliamo ci alleiamo e diventiamo donne ancora più stupende“.