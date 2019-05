U&D Over, la verità di Stefania su Riccardo Guarnieri: "Mostrata come un trofeo"

Stefania Costa, new entry del parterre femminile del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, nelle scorse settimane è stata tra i protagonisti di puntata per la sua breve frequentazione con il protagonista del parterre maschile Riccardo Guarnieri, che però ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione dopo poco.

Riccardo ha appreso, nel breve periodo passato con Stefania, che la dama aveva delle difficoltà ad avere dei figli, una cosa che ha fatto indietreggiare Riccardo. La decisione di Guarnieri è stata sin da subito ben accolto dalla dama, che però non ha apprezzato i comportamenti ondivaghi e contraddittori del cavaliere.

La verità di Stefania Costa

Stefania ha deciso di affidare il suo sfogo alle pagine del settimanale di gossip, interamente dedicato alla omonima trasmissione, “Uomini e Donne magazine”, dove attacca il cavaliere tarantino dicendo di essere stata messa in difficoltà da Riccardo davanti a milioni di spettatori, infatti la dama ha rivelato di essere stata costretta a rivelare particolari intimi durante la trasmissione, quando invece si poteva fare in separata sede.

Riccardo non sembra essere stato coerente in privato con Stefania rispetto a ciò che ha dichiarato in trasmissione, infatti la dama ha dichiarato: “E’ stato decisamente contraddittorio in privato e mi ha fatto molto arrabbiare quando in pubblico ha parlato del nostro bacio“. Poi Stefania ha aggiunto che con questo suo comportamento, il tarantino si sta facendo odiare ancora di più dal pubblico.

“Riccardo aveva l’opportunità di vivermi, ma ha messo tra noi limiti e questioni premature rispetto a una conoscenza appena nata” – queste le parole della dama che ha poi proseguito ritornando sulla questione della rivelazione del bacio, dicendo: “lo ha fatto forse per mostrare di aver collezionato un trofeo in più“.

Altro fatto che ha fatto adirare non poco la dama sono state le parole di Riccardo riguardo la fine della loro frequentazione, infatti mentre Riccardo si è pregiato di aver preso lui la decisione, la verità della dama è ben diversa, perché stando alle sue parole sarebbe stata presa di comune accordo.