U&D Over, la dedica di Ursula Bennardo per la Festa della Mamma: "Essere mamma è un impegno per tutta la vita"

Ursula Bennardo, l’ex dama del parterre femminile del popolare dating show di Canale 5 “Uomini e Donne Trono Over“, dopo la recente intervista al settimanale “Uomini e Donne Magazine” è tornata a far parlare di sé per un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha fatto una dedica d’amore alla figlia nascitura.

Ursula e Sossio Aruta contano i giorni all’arrivo di Bianca, che sarà la prima figlia femmina dopo tre maschi. L’incontro tra l’ex cavaliere e l’ex dama al Trono Over è avvenuto circa un anno fa, da qui la frequentazione, quindi la convivenza ed un figlio insieme, anche se la coppia ha attraversato dei momenti di difficoltà e di allontanamento.

Le parole di Ursula Bennardo per la figlia Bianca

In occasione della celebrazione della Festa della mamma, Ursula Bennardo ha voluto scrivere un messaggio dedicato a se stessa ma anche alla figlia nascitura Bianca, parole poi pubblicate sul suo profilo nel noto social network di condivisione d’immagine Instagram: “Auguri a tutte le vere mamme del mondo“.

Ursula ha poi proseguito il suo messaggio scrivendo: “Guerriera. Prima che mi cambiasse la vita la notizia che aspettavo il mio quarto figlio. Essere mamma non è solo (ed è tantissimo) gravidanza, parto e neonato, ma un grande impegno per tutta la vita” – un impegno che diventa sempre più difficoltoso ed impegnativo con il passare degli anni, e solo questa consapevolezza fa di che si possa svolgere questo ruolo, che non prevede un manuale.

In una recente intervista Ursula ha raccontato che le nozze con Sossio sono per il momento rimandate, poiché le loro attenzioni sono tutte rivolte alla nascita di Bianca, che Ursula si augura possa essere in futuro una donna come lei, sensibile ma anche forte, pronta a prendersi le proprie responsabilità così come a tener testa al giudizio delle persone.