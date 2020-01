U&D over, Juan Luis torna sui social con parole al vetriolo

Juan Luis Ciano, ex cavaliere del trono over di “Uomini e Donne”, per due mesi è stato il protagonista indiscusso della trasmissione, sempre al centro della scena grazie alla sua frequentazione con la dama Gemma Galgani. L’approdo di Juan Luis nel programma era legato proprio a Gemma, difatti l’uomo arrivò con l’intento di corteggiarla, ma ben presto le cose non sono andate per il verso giusto.

Gemma fin dall’inizio, colpita da un vero e proprio colpo di fulmine, si era invaghita dell’uomo, mentre quest’ultimo non ha mostrato per niente interesse nei confronti della dama torinese. Ben presto il pubblicato ha iniziato a remargli contro e la stessa Gemma ha deciso di chiudere definitivamente la frequentazione ritenendo che Ciano fosse in trasmissione solo per visibilità.

Una volta archiviata la parentesi Gemma, Juan Luis è stato invitato da Maria De Filippi a lasciare la trasmissione. Oggi Ciano è tornato a far parlare di sè grazie soprattutto alla pubblicazione di un post, sul suo profilo Instagram, abbastanza polemico: “Non credo sia importante come si entra nel palcoscenico della vita degli altri, ma è importante come se ne esce…Prendete fiato, sorridete comunque sia andato lo spettacolo e fate il vostro inchino migliore…“.

Parole al vetriolo quelle espresse da Juan Luis, tanto che il post ha scatenato non poche polemiche e in molti hanno pensato che il riferimento fosse proprio per Gemma. Ma non è finita qua, difatti a quello appena citato ha fatto seguito un ulteriore post, ancora più polemico del precedente: “Non concedete mai il bis ad un pubblico che non lo merita…“. In questo caso l’idea generale è che invece il messaggio fosse ad indirizzo della redazione di “Uomini e Donne”, per il modo in cui è stato trattato.

Insomma i messaggi lanciati da Juan Luis sono stati abbastanza polemici e chissà che il riferimento non sia proprio ad indirizzo di Gemma e della redazione, d’altronde solo pochi giorni fa un suo amico ha dichiarato che la dama ha frainteso le intenzioni di Ciano e che ciò che accade in trasmissione non è altro che pura fiction.