"U&D" over, Juan Luis e quel messaggio social prima della registrazione: "So cosa voglio"

Il cavaliere Juan Luis Ciano nelle ultime settimane è sempre più al centro dell’attenzione e delle polemiche. L’uomo, approdato nel trono over di “Uomini e Donne” con l’intento di corteggiare la dama Gemma Galgani, a più riprese ha mostrato reticenza proprio nei confronti della donna.

Tra i due non vi è mai stato nulla, nemmeno un bacio e durante la messa in onda dell’ultima puntata, dopo essere stato pesantemente accusato da Armando Incarnato, Juan Luis ha detto a Gemma che probabilmente non è lui l’uomo giusto e la donna è esplosa in un interminabile pianto, consolata a sorpresa dalla sua più acerrima nemica Tina Cipollari.

Secondo Incarnato, Ciano si sarebbe reso protagonista di uno scambio di messaggi con sua sorella. Dopo aver abbandonato lo studio la volta scorsa, Juan Luis è apparso sui social e ha anticipato che durante la registrazione della puntata del 27 dicembre, sarà presente. In molti si sono domandati come abbia trascorso il giorno di Natale, dato che Gemma era in compagnia della sua amica Ida Platano, mentre lui era a Napoli.

Attraverso delle Instagram stories, Juan Luis ha dichiarato di essere pronto a lottare, non solo perché rivedrà Gemma e dovrà chiarire con lei, ma anche perché sarà sicuramente attaccato ancora una volta da Armando. Le parole del cavaliere sono state abbastanza chiare e dirette.

Difatti Ciano ha dichiarato: “Mi sento quasi un gladiatore, devo scendere nell’arena dei leoni. Però combatterò perché sono una persona perbene che sa quello che vuole dalla vita, almeno per quanto riguarda i sentimenti“. Insomma Juan Luis complice il mare della sua Napoli, che gli ha fatto da sfondo, ha lanciato il suo chiaro messaggio e si è detto pronto per affrontare l’arena dei leoni. Non resta che attendere le anticipazioni che emergeranno dopo la registrazione, per capire cosa realmente sia accaduto.